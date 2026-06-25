Luego de que Cecilia Ce anunciara el final de su relación con Nacho Levy y asegurara haber atravesado situaciones de violencia de género, Gloria Carrá, quien también fue pareja del periodista y militante social, decidió pronunciarse por primera vez a través de sus redes sociales.

La actriz compartió un mensaje en sus historias de Instagram luego de recibir numerosas consultas sobre el tema y dejó en claro su postura frente a los hechos que tomaron estado público.

EL MENSAJE DE GLORIA CARRÁ

"Ante los mensajes que estoy recibiendo quiero decir lo siguiente: me solidarizo con todas las mujeres que atravesamos situaciones de violencia. Sé que no es un camino sencillo y que todas merecemos ser escuchadas, acompañadas y respetadas“, escribió Carrá al comienzo de su publicación.

Luego reveló que ya había tomado contacto con Cecilia Ce de manera privada para expresarle su apoyo.

"Frente a los hechos de público conocimiento les cuento que, desde el primer momento me comuniqué en forma privada para brindar mi acompañamiento“, explicó.

Gloria Carrá rompió el silencio tras la denuncia pública de Cecilia Ce contra Nacho Levy. Crédito: Instagram

Sin embargo, dejó en claro que no tiene intención de profundizar públicamente sobre el tema. "Hoy elijo no hacerlo públicamente. Es la manera que encuentro de cuidarme“, sostuvo.

Además, reflexionó sobre la importancia de respetar los tiempos de cada persona frente a situaciones de esta magnitud: "También creo que tenemos derecho a elegir cómo atravesar estos momentos. A veces el camino implica hablar, y otras veces implica preservar la propia intimidad. Ambas decisiones merecen respeto“.