Durante los últimos meses, el nombre de Franco BA comenzó a ganar cada vez más relevancia dentro del circuito global. Su reciente colaboración junto a la DJ ucraniana Miss Monique en el lanzamiento de “Ghosts” y su más reciente trabajo junto a Juan Hansen confirman el gran presente de un artista que continúa expandiendo fronteras.

Detrás de Franco BA se encuentra Franco Pellegrini, un productor que hoy disfruta de vivir plenamente de su pasión. Su talento y versatilidad lo llevaron a publicar música en sellos de referencia internacional como Diynamic, Experts Only y Repopulate Mars, plataformas que reúnen a algunos de los nombres más influyentes del género. Gracias a una identidad sonora definida y en constante evolución, Franco BA logró captar la atención y el apoyo de DJs de alcance mundial.

El pasado 19 de junio presentó “Inside My Mind”, una nueva colaboración junto al músico y productor argentino Juan Hansen. El lanzamiento, editado en Belonging, sello del reconocido productor alemán Innellea, cuenta además con las vocales de Miko Franconi y propone una experiencia sonora que fusiona melodías envolventes, sensibilidad emocional y una marcada impronta electrónica.

Mientras continúa sumando reproducciones y reconocimiento internacional, Franco BA también mantiene una intensa actividad en vivo. Su agenda refleja el gran momento que atraviesa, con presentaciones destacadas como su regreso al histórico Crobar Club el 3 de Julio y su participación en Elements el 17 de Julio , una de las propuestas que más crecimiento viene mostrando dentro de la escena local.

Sin embargo, uno de los hitos más importantes de este año llegó en mayo con el lanzamiento de “Ghosts”, colaboración realizada junto a Nicolás Taboada y Miss Monique. La producción representa una conexión directa entre la escena electrónica argentina y una de las artistas más influyentes de la actualidad.

La atmósfera generada por “Ghosts” está pensada para esos momentos de máxima conexión en la pista de baile, una característica que se ha convertido en sello distintivo de las producciones de Franco BA.

A esto se suman presentaciones de gran relevancia como su participación en el Main Stage de Ultra Buenos Aires y su actuación en MUTE Mar del Plata, dos escenarios que ratifican el crecimiento acelerado de su carrera y su posicionamiento dentro del circuito internacional.

Con una agenda repleta de fechas, lanzamientos constantes y una proyección cada vez más sólida, Franco BA confirmó una futura publicación en Diynamic el 7 de Agosto, sello que lidera Solomun. Franco vive un 2026 marcado por la creatividad, la expansión artística y la consolidación de una carrera que ya trasciende fronteras.