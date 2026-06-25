La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó un nuevo capítulo con la detención de Marianela Soledad Palmero, actual pareja de Claudio Barrelier y con quien tiene una hija en común, señalado como el principal acusado por el brutal crimen de la adolescente de 14 años en Córdoba.

La mujer fue arrestada por orden del fiscal Raúl Garzón, horas después de que trascendieran detalles de su declaración testimonial y fue imputada por encubrimiento agravado. De acuerdo con la investigación, la detenida se encontraba en la casa al momento del femicidio.

Marianela Soledad Palmero, pareja de Claudio Barrelier, fue detenida (Foto: redes sociales).

De acuerdo con la pesquisa, la mujer se encontraba en la casa de barrio Cofico al momento en que Agostina ingresó al domicilio el pasado 23 de mayo, la última vez que Agostina fue vista con vida. Marianela Soledad pasa a ser la cuarta sospechosa por el femicidio.

QUIÉNES SON LOS OTROS SOSPECHOSOS POR EL FEMICIDIO DE AGOSTINA

Agostina Vega, de 14 años, fue víctima de un femicidio en la ciudad de Córdoba. Su cuerpo desmembrado fue hallado en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra. La investigación, liderada por el fiscal Raúl Garzón, determinó que la joven ingresó a la casa del principal acusado, tras lo cual se registraron movimientos sospechosos.

Agostina Vega fue víctima de un femicidio a sus 14 años (Foto: redes sociales).

La causa tiene múltiples personas detenidas e imputadas:

Claudio Barrelier: El principal acusado y detenido en el Penal de Bouwer. Es amigo y expareja de la madre de la adolescente. Está imputado por el femicidio, evidenciado por cámaras de seguridad que muestran a Agostina entrando a su domicilio, y pruebas de geolocalización.

Osvaldo Fassetta: Inquilino y amigo de Barrelier, quien vivía en la misma casa. Se encuentra imputado por encubrimiento agravado por presuntamente colaborar tras el crimen.

Soledad Andreani: Dueña del automóvil que Barrelier habría utilizado para trasladar el cuerpo. Está imputada por encubrimiento agravado , aunque su defensa sostiene que desconocía el uso que se le daría al vehículo.

Marianela Soledad Palmero: Pareja de Claudio Barrelier, también imputada por encubrimiento agravado.

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