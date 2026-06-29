La licenciada Cecilia Ce publicó un contundente mensaje en sus redes sociales el pasado sábado y luego desapareció de todas sus plataformas. El posteo llegó después de que ella misma denunciara a su expareja, Nacho Levy, y generó gran preocupación entre sus seguidores.
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EL MENSAJE DE CECILIA CE ANTES DE IRSE DE LAS REDES
En su historia de Instagram, la licenciada pidió a quienes quisieran compartir testimonios sobre “la persona en cuestión” que no se los enviaran a ella, sino que contactaran directamente a las periodistas @zuleikitas y @lajuliaeva.
“Necesito resguardar mi salud mental y atravesar esta película de terror. Gracias por el apoyo”, escribió Cecilia Ce, en lo que resultó ser su último posteo antes de abandonar las redes.
LA DENUNCIA DE CECILIA CE A NACHO LEVY
Días atrás, La licenciada Cecilia Ce sorprendió a sus seguidores con un fuerte descargo en Instagram tras confirmar, de manera indirecta, su separación de Nacho Levy, el periodista y director de La Garganta Poderosa.
En el posteo, que se viralizó de inmediato en redes, la reconocida sexóloga y divulgadora afectiva denunció situaciones de hostigamiento psicológico y privación del descanso que habría vivido en el último tramo de la relación.
Sobre un fondo negro, Cecilia Ce describió con precisión clínica los mecanismos de desgaste que experimentó: "No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca".
La publicación cerró con una frase que funcionó como confirmación de la ruptura definitiva: “Por suerte, pude salir”, acompañada del emoticón de manos en señal de agradecimiento.Fuentes cercanas a la especialista confirmaron que el proceso de distanciamiento venía gestándose desde hacía semanas, bajo absoluta reserva. La prioridad, según indicaron, era proteger la integridad emocional de la profesional y resguardar su agenda laboral.