La licenciada Cecilia Ce publicó un contundente mensaje en sus redes sociales el pasado sábado y luego desapareció de todas sus plataformas. El posteo llegó después de que ella misma denunciara a su expareja, Nacho Levy, y generó gran preocupación entre sus seguidores.

EL MENSAJE DE CECILIA CE ANTES DE IRSE DE LAS REDES

En su historia de Instagram, la licenciada pidió a quienes quisieran compartir testimonios sobre “la persona en cuestión” que no se los enviaran a ella, sino que contactaran directamente a las periodistas @zuleikitas y @lajuliaeva.

“Necesito resguardar mi salud mental y atravesar esta película de terror. Gracias por el apoyo”, escribió Cecilia Ce, en lo que resultó ser su último posteo antes de abandonar las redes.

Cecilia Ce se despidió de las redes tras las denuncias contra Nacho Levy: su último mensaje. Crédito: Instagram

LA DENUNCIA DE CECILIA CE A NACHO LEVY

Días atrás, La licenciada Cecilia Ce sorprendió a sus seguidores con un fuerte descargo en Instagram tras confirmar, de manera indirecta, su separación de Nacho Levy, el periodista y director de La Garganta Poderosa.

En el posteo, que se viralizó de inmediato en redes, la reconocida sexóloga y divulgadora afectiva denunció situaciones de hostigamiento psicológico y privación del descanso que habría vivido en el último tramo de la relación.

Sobre un fondo negro, Cecilia Ce describió con precisión clínica los mecanismos de desgaste que experimentó: "No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca".

La publicación cerró con una frase que funcionó como confirmación de la ruptura definitiva: “Por suerte, pude salir”, acompañada del emoticón de manos en señal de agradecimiento.Fuentes cercanas a la especialista confirmaron que el proceso de distanciamiento venía gestándose desde hacía semanas, bajo absoluta reserva. La prioridad, según indicaron, era proteger la integridad emocional de la profesional y resguardar su agenda laboral.