En medio de las especulaciones sobre la extensión de Gran Hermano Generación Dorada, la salida inesperada de Cinzia Francischiello generó revuelo entre los seguidores del reality.

Durante la mañana del miércoles, comenzaron a circular rumores sobre la ausencia de la modelo venezolana, que finalmente fueron confirmados por la periodista Laura Ubfal.

Ubfal, al aire en su programa “La Linterna” por Bondi, relató que recibió un audio que la alertó sobre la situación. “Escuché que Cinzia había salido de la casa. Entonces, quise saber por qué salió, si es verdad o no es verdad”, contó la periodista.

Cinzia Francischiello de Gran Hermano (Foto: gentileza Telefe)

Tras consultar con la producción de Telefe, Ubfal explicó el motivo de la salida: “Me acaban de confirmar que es verdad, salió para hacer un trámite migratorio. Se le vencía la visa de Venezuela, tenía fecha prevista, la tenés que hacer sí o sí, entonces la llevaron”, detalló.

Laura Ubfal reveló por qué Cinzia salió de Gran Hermano. Video: Bondi

¿Cinzia se enteró del terremoto en Venezuela?

Varias personas caminan entre escombros dos días después de dos terremotos, el viernes 26 de junio de 2026, en Catia La Mar, Venezuela. (AP Foto/Fernando Vergara) Por: AP Photo/Fernando Vergara

La producción de Gran Hermano implementó un protocolo estricto para evitar cualquier filtración de información del exterior. Según Ubfal, el aislamiento fue tan riguroso que Cinzia no se enteró del terremoto que ocurrió en Venezuela durante su salida. “Un aislamiento total, ya que es una información que le hubiera cambiado todo”, remarcó la periodista.

La participante regresó a la casa tras completar el trámite y continúa en competencia.