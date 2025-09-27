Desde hace años, los hermanos Fernando (35) y Tomás Dente (48) han llevado una carrera en los medios tan paralela como la relación que mantienen en sus vidas, y Mirtha Legrand se metió en ese conflictivo vínculo que ya lleva más de una década.

En La Noche de Mirtha, la conductora fue incisiva con el director del musical Despertar de Primavera, que ahora protagoniza Las Cosas Maravillosas y le preguntó si sigue enojado con el columnista de LN+. “¿Por qué no se lleva bien?”, preguntó La Chiqui.

Fernando y Tomás Dente (Fotos: capturas eltrece y Net TV)

“¿Con Tomás? Solo es con Tomás, con los demás me llevo muy bien”, reveló el actor, de 35 años. “¿Son celos artísticos? ¿Qué es? ¿Por qué te llevas mal? Si podés contarlo”, insistió Mirtha, aunque con cierta prudencia.

Leé más:

Tomás Dente destrozó a su hermano Fernando tras la metida de pata del Chino Leunis en TV

FERNANDO DENTE HUNDIÓ A SU HERMANO TOMÁS FRENTE A UNA PREGUNTA DE MIRTHA LEGRAND

“Bueno, qué decirte”, dijo el actor, a lo que la conductora le preguntó si los padres de ambos son los mismos, dado que Fernando contó en cierta ocasión que era hijo de un cura párroco. “Nuestros padres, sí, fallecieron los dos”, dijo en esta ocasión Dente.

“No nos llevamos bien, es la verdad. No tenemos vínculo en realidad, pero hace muchos años. Pero no un vínculo que se fue desgastando, fue una decisión concreta, al menos de mi lado, de no tener vínculo con él”, aclaró el actor y director.

Foto: web.

Liliana Caruso le preguntó si su pelea les permite siquiera mandarse un saludo a fin de año, y el actor fue enfático: “No tengo vínculo y prefiero que así siga”. “Hay cuestiones que son absolutamente íntimas, pero que son más que suficientes para tomar la decisión que tomé”, cerró Dente.

Leé más:

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.