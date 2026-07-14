Qué es el khachapuri y por qué es uno de los panes más exitosos de Europa.

El khachapuri es uno de los platos más representativos de la gastronomía de Georgia, un país ubicado entre Europa del Este y Asia Occidental. Su combinación de pan recién horneado, abundante queso derretido y un huevo cocido sobre la superficie lo convirtió en una preparación que ganó popularidad en restaurantes y hogares de distintos países europeos.

Su versión más famosa es el khachapuri adjaruli, que se caracteriza por su particular forma de canoa. Una vez que sale del horno, se agrega un huevo en el centro y, en muchas ocasiones, un trozo de manteca que se mezcla con el queso caliente antes de disfrutarlo.

Aunque existen distintas variantes según la región, todas comparten el mismo concepto: una masa casera muy tierna que envuelve un relleno generoso de quesos, ideal para servir como plato principal o para compartir.

Comensales 2 Ingredientes Para la masa 400 g harina 000

g harina 000 210 ml agua tibia

ml agua tibia 4 cucharadas de aceite

cucharadas de aceite ½ cucharadita de sal

cucharadita de sal 5 g levadura seca

g levadura seca 3 cucharadas de azúcar

cucharadas de azúcar Un huevo batido (opcional, para barnizar) Para el relleno 100 g ricota

g ricota 200 g queso mozzarella rallado

g queso mozzarella rallado 100 g queso parmesano rallado

g queso parmesano rallado Un diente de ajo picado

diente de ajo picado Una rama de tomillo fresco

rama de tomillo fresco Un huevo

Procedimiento

Colocar la harina en un bowl y formar un hueco en el centro. Agregar la levadura, el azúcar, el aceite y el agua tibia. Distribuir la sal sobre los bordes de la harina para que no entre en contacto directo con la levadura al comienzo. Amasar durante varios minutos hasta obtener una preparación lisa y elástica. Dejar levar durante 30 minutos o hasta que duplique su volumen. Dividir la masa en bollos y estirarlos con forma ovalada. Enrollar los bordes largos hacia adentro para formar la clásica canoa, uniendo ligeramente las puntas. Mezclar la ricota, la muzzarella , el parmesano, el ajo y el tomillo hasta obtener un relleno homogéneo. Rellenar las canoas con la mezcla de quesos y, si se desea, barnizar los bordes con huevo batido. Hornear a 180 °C hasta que la masa esté dorada y el queso completamente fundido. Retirar del horno, agregar el huevo en el centro y volver a cocinar durante 3 minutos, hasta que la clara esté apenas cocida y la yema permanezca cremosa.

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