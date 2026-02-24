En un contexto donde las recetas tradicionales vuelven a ganar protagonismo en la cocina diaria, Maru Botana compartió su versión de uno de los clásicos más queridos del noreste argentino: el chipá casero y relleno.

La propuesta apunta a lograr una masa suave, húmeda y con mucho sabor a queso, pero con un detalle que marca la diferencia. Según explicó la cocinera, el agregado de jugo de naranja permite mejorar la textura final sin alterar el perfil salado de la preparación, además de aportar una humedad extra que evita que los chipás queden secos tras la cocción.

CÓMO HACER EL CHIPÁ CASERO Y RELLENO DE MARU BOTANA

Para esta receta se necesitan ingredientes básicos que suelen estar presentes en cualquier cocina: harina de mandioca, manteca, huevos, leche y una combinación de quesos que aportan sabor e intensidad.

El primer paso consiste en colocar la harina en un bol y sumar en el centro los huevos, la manteca, el queso rallado, el queso cremoso y el jugo de naranja recién exprimido. Luego, se mezcla todo hasta obtener una masa homogénea, suave y ligeramente húmeda.

Crédito: Instagram

Una vez lista, se forman pequeñas bolitas que se disponen sobre una placa para horno y se cocinan hasta que estén doradas por fuera y bien fundentes por dentro.

EL TOQUE FINAL: EL RELLENO

Una de las particularidades de esta receta aparece después de la cocción. Maru propone abrir los chipás al medio y rellenarlos con distintas combinaciones como jamón y queso, tomate o incluso palta, transformándolos en una opción ideal para una merienda o picada.

Además, recomendó congelar los bollitos crudos para tener siempre una alternativa lista para hornear en cualquier momento.