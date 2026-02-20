Maru Botana volvió a conquistar a sus seguidores con una receta simple, rendidora y perfecta para acompañar el mate o el café.

A través de su cuenta de Instagram, la cocinera compartió el paso a paso de su budín de yogur, limón y arándanos, una opción que promete convertirse en un clásico para la merienda gracias a su textura húmeda y su sabor cítrico.

RECETA DE BUDÍN DE YOGUR, LIMÓN Y ARÁNDANOS

Para esta preparación, Maru Botana recomienda comenzar batiendo la manteca junto con el azúcar y la ralladura de limón hasta lograr una mezcla bien cremosa. Luego, sumar los huevos, el yogur natural, la crema de leche y el jugo de limón, integrando todo hasta obtener una masa homogénea.

El siguiente paso consiste en incorporar los ingredientes secos tamizados —harina, polvo de hornear, bicarbonato y sal— y, finalmente, agregar los arándanos, que pueden pasarse previamente por harina para evitar que se vayan al fondo.

CRÉDITO: Instagram

La mezcla se lleva a un molde y se cocina en horno medio (160°/170°) durante aproximadamente 45 a 55 minutos, hasta que al pinchar el centro salga seco.

CÓMO HACER EL GLASÉ DE LIMÓN PERFECTO

Para darle el toque final, la cocinera propone preparar un glasé de limón mezclando azúcar impalpable con dos o tres cucharadas de jugo de limón hasta lograr una consistencia espesa pero fluida.

Una vez que el budín esté frío, se vierte el glasé por encima, dejando que caiga naturalmente sobre la superficie.

El resultado es un budín húmedo, equilibrado y lleno de sabor, con arándanos jugosos y una cobertura cítrica que lo convierte en el aliado ideal para cualquier tarde de té. Una receta fácil que, como asegura Maru Botana, invita a repetirla una y otra vez.