El Día de San Valentín se convierte cada 14 de febrero en la oportunidad perfecta para celebrar el amor en todas sus formas: en pareja, con amigos o en familia. Y si hay un gesto que nunca falla a la hora de homenajear a alguien especial, es preparar algo rico en casa.
En ese contexto, Maru Botana, una de las chefs más queridas de la Argentina, compartió una receta simple y deliciosa de muffins de chocolate caseros, ideales para sumar un toque dulce a cualquier plan romántico durante este San Valentín 2026.
Fiel a su estilo —caracterizado por preparaciones abundantes, fáciles y pensadas para compartir— la cocinera apostó por una propuesta accesible que puede funcionar tanto para un desayuno especial como para una merienda o incluso como postre improvisado para cerrar el Día de los Enamorados.
INGREDIENTES PARA LOS MUFFINS DE CHOCOLATE
Para preparar esta receta de muffins de chocolate, vas a necesitar:
- 180 g de harina
- 60 g de cacao amargo
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1/4 cucharadita de bicarbonato de sodio
- 1/4 cucharadita de sal
- 250 g de azúcar
- 2 cucharadas de esencia de vainilla
- 3 huevos
- 125 cc de leche
- 125 cc de agua caliente
- 65 cc de aceite
Para el relleno y la decoración:Ganache de chocolate blanco o negro + frutos rojos (frambuesas, cerezas o moras).
PASO A PASO DE LA RECETA DE MUFFINS CASEROS
- Batir los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla hasta lograr una mezcla homogénea.
- Incorporar la leche y sumar la harina de a poco, mezclando bien para evitar grumos.
- Agregar el aceite y luego el agua caliente para integrar todos los ingredientes.
- Verter la preparación en moldes para muffins previamente enmantecados.
- Cocinar en horno precalentado a 180° durante aproximadamente 20 minutos.
- Dejar enfriar, rellenar con ganache de chocolate y decorar con frutos rojos.
EL TIP DE MARU BOTANA PARA SAN VALENTÍN
Para una presentación más romántica en este Día de San Valentín, Maru Botana recomienda sumar frutillas frescas cortadas y espolvorear los muffins con azúcar impalpable.
Tal como suele destacar en sus redes sociales, cocinar también puede ser una forma de expresar cariño y crear momentos especiales. Y en fechas como el 14 de febrero, un detalle dulce hecho en casa puede transformarse en el mejor regalo.