El Día de San Valentín se convierte cada 14 de febrero en la oportunidad perfecta para celebrar el amor en todas sus formas: en pareja, con amigos o en familia. Y si hay un gesto que nunca falla a la hora de homenajear a alguien especial, es preparar algo rico en casa.

En ese contexto, Maru Botana, una de las chefs más queridas de la Argentina, compartió una receta simple y deliciosa de muffins de chocolate caseros, ideales para sumar un toque dulce a cualquier plan romántico durante este San Valentín 2026.

Fiel a su estilo —caracterizado por preparaciones abundantes, fáciles y pensadas para compartir— la cocinera apostó por una propuesta accesible que puede funcionar tanto para un desayuno especial como para una merienda o incluso como postre improvisado para cerrar el Día de los Enamorados.

INGREDIENTES PARA LOS MUFFINS DE CHOCOLATE

Para preparar esta receta de muffins de chocolate, vas a necesitar:

180 g de harina

60 g de cacao amargo

1 cucharadita de polvo para hornear

1/4 cucharadita de bicarbonato de sodio

1/4 cucharadita de sal

250 g de azúcar

2 cucharadas de esencia de vainilla

3 huevos

125 cc de leche

125 cc de agua caliente

65 cc de aceite

Para el relleno y la decoración:Ganache de chocolate blanco o negro + frutos rojos (frambuesas, cerezas o moras).

Crédito: Instagram

PASO A PASO DE LA RECETA DE MUFFINS CASEROS

Batir los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla hasta lograr una mezcla homogénea. Incorporar la leche y sumar la harina de a poco, mezclando bien para evitar grumos. Agregar el aceite y luego el agua caliente para integrar todos los ingredientes. Verter la preparación en moldes para muffins previamente enmantecados. Cocinar en horno precalentado a 180° durante aproximadamente 20 minutos. Dejar enfriar, rellenar con ganache de chocolate y decorar con frutos rojos.

EL TIP DE MARU BOTANA PARA SAN VALENTÍN

Para una presentación más romántica en este Día de San Valentín, Maru Botana recomienda sumar frutillas frescas cortadas y espolvorear los muffins con azúcar impalpable.

Tal como suele destacar en sus redes sociales, cocinar también puede ser una forma de expresar cariño y crear momentos especiales. Y en fechas como el 14 de febrero, un detalle dulce hecho en casa puede transformarse en el mejor regalo.