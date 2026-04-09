La lengua karateka de Moria Casán es famosa en Argentina, latinoamérica y hasta en España, gracias a la imitación allí se hizo viral de una épica pelea de la One, quien este jueves se sorprendió en vivo al conocer a su fan.

“¿Te resulta difícil imitarme?”, indagó Moria mientras lo elogiaba.

“No. La idea de hacer el video fue porque en Navidad se hizo viral el video de Silvina Escupidero. Porque decía yo preparándome para la cena de Navidad con mi tía, la que odio, y ponían el audio ese. Y dije quiero hacer esto“, respondió.

Moria Casán y su fanático español.

Acto seguido, el español descolocó a Casán al confesar que para hacer una tendencia “La idea original era hacer un audio de Yanina Latorre de SQP, pero eran 30 minutos, había que editar mucho, solo lo había visto una vez...”.

Hasta que cometió otro sincericidio: “Yo lo quería hacer solo para mí... Entonces, para cerrar 2025 me colgué de tus tet..., ja. Fijate si son grandes que desde España se cuelgan”.

El fan español de Moria Casán

Nacido en la ciudad de Cuenca, pero radicado en Madrid donde se formó en comedia musical luego de la fascinación que le produjo ver Patito Feo y luego Violetta, la cultura argentina marcó a Alberto Reinoso hasta llegar a “las peleas en el Bailando” de la conductora de La Mañana coon Moria.

Admirador total de Moria Casán, el español usaba una remera estampada con una frase de de la One que decía: “Respetá a las figuras argentinas, que este no es tu territorio. Si bien te recibimos muy bien, take it easy, take it easy. No jodan con nosotros”.