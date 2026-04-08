La industria audiovisual argentina vive un momento de fuerte expansión, con una batería de proyectos que prometen dominar la conversación cultural en los próximos años.

Entre nuevas series, películas ambiciosas y documentales sobre figuras icónicas, el contenido local se posiciona como uno de los grandes protagonistas del entretenimiento regional.

En este contexto, plataformas globales como Netflix refuerzan su presencia en el país con una amplia lista de producciones que abarcan distintos géneros y formatos, apostando a historias con identidad propia pero proyección internacional.

El cine argentino redobla su apuesta

Uno de los focos principales está puesto en el cine, con proyectos liderados por nombres destacados de la industria. Entre ellos, se destaca el regreso de Santiago Mitre con un thriller político que llegará en 2027, tras el reconocimiento internacional de Argentina, 1985.

También habrá lugar para figuras consagradas como Ricardo Darín y Diego Peretti, quienes protagonizarán Lo dejamos acá, una historia con tintes dramáticos dirigida por Hernán Goldfrid.

A su vez, se suma la adaptación cinematográfica de la obra teatral Felicidades, con Adrián Suar y Griselda Siciliani, y el estreno posterior en plataformas de Risa y la cabina del viento, filmada en Tierra del Fuego.

Series que conectan con lo local

Las series continúan siendo uno de los formatos más fuertes. Varias ficciones populares tendrán nuevas temporadas, como Envidiosa, que llegará a su final, y En el barro, que seguirá expandiendo su universo narrativo.

Además, se suman nuevas propuestas que exploran distintos géneros:

Moria , inspirada en la vida de la icónica figura argentina, con estreno previsto para agosto.

Mis muertos tristes , basada en cuentos de Mariana Enriquez.

Gordon , un thriller político con fuerte impronta local.

Carísima, una serie corta que apuesta por un formato innovador de episodios breves.

De cara a 2027, se anticipan títulos como Tiempo al tiempo, El Ruso y Crimen desorganizado, que combinan drama, humor negro y relatos contemporáneos.

Fotos: Netflix

Documentales sobre figuras que marcaron época

Otro de los ejes clave será el desarrollo de documentales centrados en personalidades argentinas. Entre los más esperados aparecen:

Yiya Murano: Muerte a la hora del té , sobre uno de los casos policiales más impactantes.

Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo , que repasará la historia del arquero de la Selección.

Fito Páez: El mundo cabe en una canción , con una mirada íntima sobre el músico.

Perfecta: La voz de Silvina Luna, un retrato personal con material inédito.

Una industria en crecimiento

Más allá de los títulos puntuales, el crecimiento del sector también se refleja en nuevas inversiones y desarrollos de infraestructura, como la apertura de oficinas en Buenos Aires y el fortalecimiento de equipos locales.

La combinación de talento, historias con identidad y una mirada global consolida a la Argentina como un polo creativo cada vez más relevante.

Con una agenda cargada de estrenos hasta 2027, todo indica que el contenido nacional seguirá ganando espacio y conquistando audiencias dentro y fuera del país.