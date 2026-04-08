La viralización del video de Ignacio Lago junto a su novio no solo generó repercusión en redes, sino también en la televisión. Una de las voces más contundentes fue la de Moria Casán, quien analizó el tema sin filtros y dejó una mirada que abrió debate.

Al ver las imágenes en un programa de televisión, la conductora no dudó en destacar el costado emocional del momento. “Para mí es absolutamente puro y algo hermoso”, expresó, visiblemente conmovida por el gesto del futbolista de Colón de Santa Fe.

El video, en el que el joven recibe un mensaje de amor de su pareja, mostró a Lago emocionado y expuso una escena poco habitual dentro del fútbol argentino.

Sin embargo, más allá de la emoción, Moria Casán fue más allá y planteó una crítica directa al contexto que rodea al deporte.

“Me parece loco que tengan que salir a decirlo, es como si alguien tuviera que anunciar que es heterosexual”, lanzó en su programa La mañana con Moria, cuestionando la necesidad de hacer pública la orientación sexual para lograr aceptación.

La conductora también hizo foco en el ambiente del fútbol, históricamente señalado como un espacio conservador.

Según se planteó en el debate, muchos jugadores eligen no visibilizar su vida privada por temor a las repercusiones, lo que vuelve aún más significativo el caso de Lago.

EL PARTICULAR COMENTARIO DE LA ONE EN REDES

Fiel a su estilo, Moria también se expresó en redes sociales con una mirada más descontracturada.

“Amo. Los koalas que se mandan los futbolistas es franela pura”, escribió, y agregó: “Nadie franelea tanto como los jugadores, se abrazan, se besan… a mí me encanta”.