Jimena Latorre presenta su horóscopo signo por signo con las predicciones más completas que abarcan desde los movimientos lunares de la semana hasta las energías que marcarán el fin de diciembre de 2015 y el inicio de 2026. Trabajo, amor, vínculos, decisiones clave y cierres de ciclo aparecen como ejes centrales de esta etapa astrológica.

Con la influencia de la Luna en Tauro, Géminis y la Luna llena, más el tránsito de Juno en Capricornio, la reconocida astróloga anticipa días decisivos para compromisos, crecimiento profesional y redefiniciones emocionales.

♈ Aries

El trabajo se ordena con paciencia y apoyo de personas experimentadas. Juno en Capricornio pide compromisos serios, mientras que la Luna llena trae cambios familiares importantes. Enero será ideal para descansar, renovar ideas y activar proyectos con nuevas tecnologías.

♉ Tauro

La Luna en tu signo potencia decisiones laborales y proyectos familiares. Buscás vínculos estables y maduros. Enero se presenta como un mes ideal para viajar, ampliar tu círculo social y sanar lazos del pasado.

♊ Géminis

El trabajo inclina la balanza y llegan respuestas concretas. La Luna en tu signo impulsa decisiones clave y crecimiento profesional. Enero será intenso en comunicación, amistades y un romance que podría cambiarlo todo.

♋ Cáncer

La energía invita al descanso y al disfrute emocional. Juno activa compromisos de pareja y límites claros. Enero trae amistades positivas, contención y un gran impulso para realizarte, siempre lejos de personas tóxicas.

♌ Leo

Se fortalecen compromisos laborales y proyectos a largo plazo. El amor pide coherencia y madurez. Enero será un mes para renacer, plantearte nuevas metas profesionales y abrirte a un romance inesperado.

♍ Virgo

El trabajo se activa con fe y decisión. Juno ayuda a formalizar vínculos y soltar la autoexigencia. Enero llega con energía mágica: crece la vida social, el trabajo y el amor se mezcla con la amistad.

♎ Libra

Aparece un amor que sana el pasado y mejora la autoestima. Juno te empuja a elegir vínculos serios. Enero será clave para alcanzar metas, superar obstáculos y encaminarte hacia un año más sabio y equilibrado.

♏ Escorpio

Te rendís ante lo que sentís y recuperás poder personal. Las relaciones se vuelven profundas y exigentes. Enero trae tranquilidad, una depuración de amistades y la construcción de una tribu auténtica.

♐ Sagitario

Tu optimismo te vuelve guía en el trabajo. Juno te invita a madurar afectivamente. Enero será un mes de aventuras, actividad, viajes y nuevas oportunidades profesionales que impulsan un renacer personal.

♑ Capricornio

La Luna en Tauro te garantiza perseverancia y éxito. Juno en tu signo marca vínculos clave. Enero llega con mejoras laborales, inversiones, comunicaciones activas y un amor que nace desde la amistad.

♒ Acuario

Se activan reuniones y planes con aprobación general. Juno pide revisar compromisos emocionales. Enero será tu mes para destacarte, comunicarte y convertirte en referente para quienes te rodean.

♓ Piscis

Trabajo extra y crecimiento profesional con los pies en la tierra. Juno baja a la realidad tus ideales de pareja. Enero será un mes de cierres, orden emocional y decisiones importantes que se sostendrán todo el año.