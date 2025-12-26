Después de revelar cuáles serán los grandes ganadores del 2026, Jimena La Torre completó el ranking con los signos que ocuparán del puesto 7 al 12.
Qué energía los acompañará, qué aprendizajes tendrán y por qué, aun sin estar en la cima, también tendrán oportunidades clave.
Los últimos seis lugares del ranking zodiacal del 2026
Tras explicar que el 2026 será “el año de las luminarias”, marcado por el paso de Júpiter por Cáncer y Leo, Jimena La Torre completó el ranking de los signos más favorecidos del año.Aunque no integran el podio, Libra, Géminis, Tauro, Capricornio, Acuario y Virgo también vivirán procesos importantes de crecimiento, orden y aprendizaje.
Puesto 7 – Libra: liderazgo y decisiones justas
Libra ocupará un lugar de avance y conducción, algo que —según la astróloga— le corresponde naturalmente dentro del zodíaco.Durante el 2026, podrá destacarse, asumir responsabilidades y convertirse en guía de otras personas, tomando decisiones equilibradas y acertadas.
Puesto 8 – Géminis: vínculos más sólidos
Para Géminis, el año estará marcado por el intercambio amoroso: dar y recibir.Jimena anticipa que será un período ideal para construir pareja, estabilizar emociones y abrirse a relaciones más comprometidas, dejando atrás conexiones superficiales.
Puesto 9 – Tauro: constancia y protección familiar
Con paciencia y firmeza, Tauro logrará sacar adelante sus proyectos.Sin embargo, en 2026 priorizará temas familiares o asuntos de salud de seres queridos por encima de lo personal, algo que —según La Torre— le dará solidez y resultados a largo plazo.
Puesto 10 – Capricornio: empezar de cero
Ambicioso por naturaleza, Capricornio alcanzará posiciones importantes… pero con un gran reseteo.El 2026 invita a cerrar ciclos laborales que ya no inspiran y animarse a comenzar algo nuevo, que aporte sentido y sane el desgaste de los últimos años.
Puesto 11 – Acuario: pruebas de sabiduría
En la segunda mitad del año, especialmente para los del primer y segundo decanato, Acuario sentirá la oposición de Júpiter desde Leo.Esto exigirá más comprensión, introspección y conexión espiritual para procesar situaciones externas que impactarán en su mundo interno.
Puesto 12 – Virgo: esperar, observar y acertar
Aunque parezca quedar último, Virgo tendrá un rol silencioso pero clave.Jimena explica que será un año contemplativo, en el que el signo deberá esperar su turno, acompañar a otros y confiar en su intuición para terminar encontrando el lugar perfecto.
Qué significa quedar más abajo en el ranking
Estar fuera del top 6 no implica un mal año.Según Jimena La Torre, el 2026 propone aprendizajes, reacomodamientos y maduración para estos signos, especialmente en áreas como el trabajo, las decisiones emocionales y el sentido de propósito.
Con Júpiter activando primero a los signos de agua y luego a los de fuego, los demás deberán administrar mejor la energía, ordenarse y confiar en los tiempos del universo.
“Es un año para brillar, pero cada signo lo hará a su manera: algunos en el escenario principal y otros construyendo desde atrás”, resume la astróloga.