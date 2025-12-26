Después de revelar cuáles serán los grandes ganadores del 2026, Jimena La Torre completó el ranking con los signos que ocuparán del puesto 7 al 12.

Qué energía los acompañará, qué aprendizajes tendrán y por qué, aun sin estar en la cima, también tendrán oportunidades clave.

Foto: IA

Los últimos seis lugares del ranking zodiacal del 2026

Tras explicar que el 2026 será “el año de las luminarias”, marcado por el paso de Júpiter por Cáncer y Leo, Jimena La Torre completó el ranking de los signos más favorecidos del año.Aunque no integran el podio, Libra, Géminis, Tauro, Capricornio, Acuario y Virgo también vivirán procesos importantes de crecimiento, orden y aprendizaje.

Puesto 7 – Libra: liderazgo y decisiones justas

Libra ocupará un lugar de avance y conducción, algo que —según la astróloga— le corresponde naturalmente dentro del zodíaco.Durante el 2026, podrá destacarse, asumir responsabilidades y convertirse en guía de otras personas, tomando decisiones equilibradas y acertadas.

Puesto 8 – Géminis: vínculos más sólidos

Para Géminis, el año estará marcado por el intercambio amoroso: dar y recibir.Jimena anticipa que será un período ideal para construir pareja, estabilizar emociones y abrirse a relaciones más comprometidas, dejando atrás conexiones superficiales.

Puesto 9 – Tauro: constancia y protección familiar

Con paciencia y firmeza, Tauro logrará sacar adelante sus proyectos.Sin embargo, en 2026 priorizará temas familiares o asuntos de salud de seres queridos por encima de lo personal, algo que —según La Torre— le dará solidez y resultados a largo plazo.

Puesto 10 – Capricornio: empezar de cero

Ambicioso por naturaleza, Capricornio alcanzará posiciones importantes… pero con un gran reseteo.El 2026 invita a cerrar ciclos laborales que ya no inspiran y animarse a comenzar algo nuevo, que aporte sentido y sane el desgaste de los últimos años.

Puesto 11 – Acuario: pruebas de sabiduría

En la segunda mitad del año, especialmente para los del primer y segundo decanato, Acuario sentirá la oposición de Júpiter desde Leo.Esto exigirá más comprensión, introspección y conexión espiritual para procesar situaciones externas que impactarán en su mundo interno.

Puesto 12 – Virgo: esperar, observar y acertar

Aunque parezca quedar último, Virgo tendrá un rol silencioso pero clave.Jimena explica que será un año contemplativo, en el que el signo deberá esperar su turno, acompañar a otros y confiar en su intuición para terminar encontrando el lugar perfecto.

Qué significa quedar más abajo en el ranking

Estar fuera del top 6 no implica un mal año.Según Jimena La Torre, el 2026 propone aprendizajes, reacomodamientos y maduración para estos signos, especialmente en áreas como el trabajo, las decisiones emocionales y el sentido de propósito.

Con Júpiter activando primero a los signos de agua y luego a los de fuego, los demás deberán administrar mejor la energía, ordenarse y confiar en los tiempos del universo.

“Es un año para brillar, pero cada signo lo hará a su manera: algunos en el escenario principal y otros construyendo desde atrás”, resume la astróloga.