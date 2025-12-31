Lee tu horóscopo diario del 31 de diciembre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Piensan posibles estudios. Organizan un plan que los renueva con luna en Géminis y los impulsa a animarse a algo distinto que venían postergando. Los triunfos en la profesión están asegurados.

Tauro : La Luna en Géminis los ayudará a encontrar el conector para un futuro con alguien y a expresar lo que sienten con mayor claridad. Desafíos laborales nuevos.

Géminis : Con la Luna en su signo es tiempo de recibir las mejores respuestas laborales y de tomar decisiones que fortalecen su confianza personal. La empresa en la que estás trabajando tiene crecimiento.

Cáncer : Un día para encontrarse con respuestas internas la luna en Géminis. Verán cómo se abren las puertas al animarse a decir lo que sienten. Recibes paz espiritual.

Leo : Día para aprovechar, para disfrutar lo que quieren hacer, confían en la vida y se permiten improvisar sin tanto control. Tiempo para retomar un encuentro con la pareja.

Virgo : Organizan un viaje de relax con la pareja y visualizan un futuro con mucha proyección e ideas que ordenan su mente. Nuevos descubrimientos en la vida personal que te hacen permitir amar.

Libra : Se presentan viajes por profesión, que se comparten con socios. Recibes noticias que te motivan a seguir y a confiar más en tus decisiones. La justicia en las relaciones públicas.

Escorpio : La luna en Géminis los acompaña a confiar en ustedes mismos. Apóyense en lo que son y en lo que saben en su trabajo sin desconfiar tanto. Justicia en el dinero.

Sagitario : Resuelven lo que dejaron colgado, gracias a esta luna en Géminis, y logran ordenar conversaciones pendientes. Sabiduría en el dinero y es tiempo de apostar a lo nuevo.

Capricornio : La Luna los ayuda a tener amor, beneficios en la profesión y en la pareja, aportando diálogo y flexibilidad. Esta luna en Géminis los acompaña para crecer. Los iluminará y les dará su pareja.

Acuario : La Luna en Géminis te ayuda a analizar tu profesión. Se abren las ideas para el futuro con todo a favor y mayor creatividad. Mejoras en la relación con los demás.