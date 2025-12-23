Si hay un plato que nunca falla en las Fiestas, ese es el matambre relleno. Fresco, sabroso y rendidor, se ganó su lugar como uno de los clásicos infaltables de la mesa navideña. Además, tiene una ventaja clave: se prepara con anticipación y se sirve bien frío, ideal para disfrutar sin estrés.

Perfecto para mesas numerosas, se corta en rodajas prolijas y suele conquistar a todos: desde los más chicos hasta los fanáticos de las recetas tradicionales. Esta versión, inspirada en la cocina de Jimena Monteverde, combina simpleza, sabor y practicidad.

El matambre relleno no solo es rico: también es funcional. Al hacerse el día anterior, los sabores se integran mejor, el corte queda firme y la presentación es impecable. Un plato que resuelve entradas o platos principales sin complicaciones.

El secreto para disfrutar de un clásico, acompañado de una ensalada rusa. Foto: CucinareTV

INGREDIENTES PARA UN MATAMBRE RELLENO PERFECTO

1 matambre mediano

2 zanahorias ralladas

1/2 taza de queso rallado

1 sobre de gelatina sin sabor

1 huevo crudo batido

Sal, a gusto

Perejil picado

6 a 8 huevos duros

Verduras para caldo

Abundante agua

PASO A PASO: CÓMO PREPARAR MATAMBRE RELLENO