Si hay un plato que nunca falla en las Fiestas, ese es el matambre relleno. Fresco, sabroso y rendidor, se ganó su lugar como uno de los clásicos infaltables de la mesa navideña. Además, tiene una ventaja clave: se prepara con anticipación y se sirve bien frío, ideal para disfrutar sin estrés.
Perfecto para mesas numerosas, se corta en rodajas prolijas y suele conquistar a todos: desde los más chicos hasta los fanáticos de las recetas tradicionales. Esta versión, inspirada en la cocina de Jimena Monteverde, combina simpleza, sabor y practicidad.
El matambre relleno no solo es rico: también es funcional. Al hacerse el día anterior, los sabores se integran mejor, el corte queda firme y la presentación es impecable. Un plato que resuelve entradas o platos principales sin complicaciones.
INGREDIENTES PARA UN MATAMBRE RELLENO PERFECTO
- 1 matambre mediano
- 2 zanahorias ralladas
- 1/2 taza de queso rallado
- 1 sobre de gelatina sin sabor
- 1 huevo crudo batido
- Sal, a gusto
- Perejil picado
- 6 a 8 huevos duros
- Verduras para caldo
- Abundante agua
PASO A PASO: CÓMO PREPARAR MATAMBRE RELLENO
- Prepará un caldo con verduras y abundante agua.
- Colocá el matambre y cocinalo entre 1 hora y media y 2 horas, hasta que esté bien tierno.
- Retiralo, desgrasalo cuidadosamente y salalo apenas.
- Distribuí la zanahoria rallada, el queso rallado y el perejil picado.
- Espolvoreá una parte de la gelatina sin sabor.
- Acomodá los huevos duros, cortando levemente los extremos para que encajen mejor.
- Volvé a espolvorear con gelatina y agregá el huevo crudo batido.
- Enrollá el matambre con cuidado, atalo con hilo y envolvelo en film para compactarlo bien.
- Llevá a la heladera hasta que esté completamente frío antes de cortar.