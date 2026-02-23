Este 23 de febrero, Mirtha Legrand cumplió 99 años y lo celebró fiel a su estilo: trabajando y rodeada de afecto. En su programa del sábado, la diva contó que atraviesa uno de los momentos más felices de su vida y confesó que lo único que le pide a Dios es salud.

En ese marco, dos de sus invitados, Martín “Campi” Campilongo y Dalia Gutmann, aprovecharon para hacerle una seguidilla de preguntas y descubrir cuál es la clave de su bienestar.

Hoy Mirtha Legrand cumplió 99 años (captura de eltrece, La Noche de Mirtha)

Mirtha Legrand reveló el secreto para llegar a los 99 años espléndida

“El trabajo me da salud, pero también soy haragana”, bromeó Mirtha, luego de que Campi destacara su vitalidad y su forma de trabajo.

Intrigada, Dalia Gutmann fue directa y quiso saber cuáles son sus secretos para llegar a los 99 años espléndida.

Sin vueltas, la conductora respondió: “No hay ninguna rutina, nada, nada. Hago kinesiología dos veces por semana, en mi casa. Eso me hace bien”.

Con la sinceridad que la caracteriza, agregó: “Soy ágil, no soy una pelmaza. No hago meditación, no sé cómo se hace, el pensamiento se me va a otro lado”.

Además, destacó la importancia de su pasión por el trabajo: “Soy entusiasta, me gusta mi trabajo”.

Qué pidió Mirtha en su cumpleaños número 99

Sobre su cumpleaños, contó que su hija ya está organizando todo: “Marcela (Tinayre) está preparando todo lo de mi cumpleaños… Yo me siento feliz, estoy pasando un buen momento en mi vida. Solo le pido a Dios salud. Yo no pido dinero ni bienestar, pido salud, tener salud para tener esta vida que me es tan grata”.

Finalmente, reveló algunos de sus hábitos cotidianos: “Como de todo, poco. No tomo alcohol ni fumo. Duermo siete, ocho horas. Jamás tomé pastillas”.