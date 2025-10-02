La situación judicial de Morena Rial suma un nuevo capítulo. Alejandro Cipolla, su abogado y amigo, estuvo en El Diario de Mariana y no dudó en revelar su estrategia: irá por el arresto domiciliario de la joven.

“Yo no quiero que tenga viabilidad lo de la excarcelación. Voy por el arresto domiciliario”, sostuvo Cipolla, dejando en claro que el pedido apunta no solo a que Morena pueda estar junto a su hijo Amadeo, sino también a que reciba la contención médica necesaria.

El letrado explicó que parte de los incumplimientos que llevaron a su reclusión se deben a la “personalidad autodestructiva” de Morena, producto de una patología psiquiátrica muy grave. En ese marco, solicitó al Servicio Penitenciario que realice un informe amplio para fundamentar su planteo.

Morena Rial detenidoa nuevamente (Foto: Twitter / X)

Pero lo más fuerte llegó cuando reveló su mayor miedo: “Mi temor principal es que le pase algo en el penal. En el mundo tumbero, una mujer a la que se imputa haber salido a robar con su propio bebé es casi una pena de muerte”.

En diálogo con Mariana Fabbiani y su panel, Cipolla reconoció además las dificultades de defender a Morena: “Es una clienta muy difícil, siempre lo fue. Yo ya sabía que no iba a cumplir con algunas medidas como asistir a terapia”.

Alejandro Cipolla: “Mi temor principal es que (a Morena Rial) le pase algo en el penal. En el mundo tumbero, una mujer a la que se imputa haber salido a robar con su propio bebé es casi una pena de muerte”.

Con estas declaraciones, el abogado dejó en claro que la prioridad será sacar a Morena Rial de la cárcel y conseguir que continúe su proceso judicial bajo arresto domiciliario, en medio de la preocupación por su salud mental y su seguridad dentro del penal.

Alejandro Cipolla en el cumpleaños de Fabián Esperón (Foto: Movilpress).

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

POR QUÉ RENUNCIÓ EL ABOGADO DE MORE RIAL TRAS SU DETENCIÓN EN LA CAUSA POR ROBO

La situación de Morena Rial suma un nuevo capítulo inesperado. Luego de ser detenida en el marco de una causa por robo, su abogado, Miguel Ángel Pierri, decidió dar un paso al costado y presentó formalmente la renuncia a su representación.

La noticia se conoció a través de un documento judicial que fue difundido por la cuenta de X (antes Twitter) de LAM. En el escrito, Pierri —junto a Martín Nahuel Montalto— comunicó al juez que dejaban de manera “indeclinable” la defensa asignada a la hija de Jorge Rial.

“Por medio de la presente, esta parte renuncia de manera indeclinable a la defensa asignada oportunamente por la Srita. Morena Rial”, se pudo leer en el posteo que rápidamente se viralizó.

Así anunció Pierri que ya no será el abogado de More Rial. Foto: Captura de X (@elejercitodelam) Por: Fabiana Lopez

La decisión de Pierri deja a More en una situación aún más complicada dentro de la causa, ya que ahora deberá buscar de urgencia un nuevo representante legal que la acompañe en su delicado momento judicial.