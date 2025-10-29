Jorge Rial encendió las alarmas entre sus televidentes de Argenzuela este martes cuando tuvo que ausentarse de la pantalla de C5N y este miércoles explicó el verdadero motivo: los médicos le detectaron un cuadro de anemia y le ordenaron guardar reposo inmediato.

Todo comenzó después de la emisión radial de su programa homónimo de Radio 10. Rial se sintió flojo, débil y sin fuerzas, una situación que lo preocupó especialmente por sus antecedentes de salud, razón por la cual decidió consultar a sus médicos de confianza.

Jorge Rial.

La respuesta fue contundente: “No estás en condiciones de hacer el segundo turno”, le dijeron, en referencia al ciclo televisivo que conduce cada tarde. Así, el periodista se vio obligado a bajarse de la conducción y priorizar su recuperación.

JORGE RIAL REVELÓ QUÉ AFECCIÓN LE IMPIDIÓ HACER SUS DOS PROGRAMAS EL MARTES

En medio de rumores y especulaciones, Rial reapareció en Radio 10 y contó en primera persona lo que le pasó. “Hoy me despierto… bueno, ayer falté a la tele, les pido disculpas, un pequeño cuadrito de anemia, y estoy muy cansado y me pidieron un poquito de reposo. Hoy ya estoy perfecto, estoy 10 puntos”, relató con su habitual vozarrón.

El conductor reconoció que intentó seguir con su rutina, pero los médicos le recomendaron alejarse un poco de la actualidad y tomarse un respiro. “Intenté salir un poco de la actualidad, y qué sé yo…”, agregó.

Foto: captura de pantalla de Argenzuela.

La ausencia de Rial en la pantalla de C5N fue interpretada por simpatizantes libertarios como una reacción a la dura derrota del peronismo en las últimas elecciones. Sin embargo, el propio Rial se encargó de aclarar que su ausencia nada tuvo que ver con la política, sino con una cuestión de salud que lo obligó a parar.

El conductor atraviesa un momento intenso: mientras los números de Argenzuela lo acompañan, otros temas lo preocupan, como la situación judicial de su hija y el presente de River Plate, el club de sus amores que se quedó afuera de las copas Libertadores y Argentina. A eso se sumó este inesperado cuadro de anemia, que lo obligó a frenar y priorizar su bienestar.

