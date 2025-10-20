La inminente salida de Beto Casella de Bendita después de dos décadas al frente del ciclo desató una ola de especulaciones en la televisión argentina. Entre los nombres que circularon para ocupar su lugar, el de Jorge Rial fue uno de los que más ruido hizo en las últimas horas debido a un tweet de Gustavo Méndez.

Sin embargo, el propio Rial salió al cruce de los rumores y fue terminante. El conductor de C5N y de Argenzuela no dejó lugar a dudas: “Ni en pedo. No me puedo bajar de un éxito como Argenzuela y tengo muchísimo trabajo”, respondió cuando el periodista Pablo Layus lo consultó al aire en Intrusos.

Layus, que compartió la palabra de Rial, remarcó que la respuesta fue “tajante” y que no sabe si el conductor llegó a ser tentado formalmente para el puesto. Lo cierto es que Rial está enfocado en su presente laboral, que incluye radio, streaming y la conducción de su programa en C5N.

QUÉ DIJO JORGE RIAL SOBRE LOS RUMORES DE QUE REEMPLAZARÁ A BETO CASELLA EN BENDITA

Mientras tanto, el futuro de Beto Casella parece estar encaminado hacia América TV, donde, según contó Ángel de Brito, podría debutar en febrero tras dejar El Nueve en diciembre. De todas formas, Bendita seguirá en la pantalla de El Nueve, pero con otro elenco y una nueva conducción.

En ese contexto, surgieron más nombres para ocupar el lugar de Casella. Rodrigo Lussich opinó que sería “insólito” que Rial tomara una marca televisiva que no es suya y sugirió que la reemplazante natural sería Edith Hermida.

Por su parte, el periodista Matías Vázquez reveló en Puro Show que el canal busca renovar la pantalla y que hay un nombre que suena fuerte: Tamara Pettinato. “Sé que es polémico, pero Tamara tiene mucha llegada. Esto es un tema de auspicios y de guita”, explicó Vázquez, aunque aclaró que por ahora es solo un rumor dentro del medio ya que desde la señal de Palermo no hubo ningún comunicado al respecto.

