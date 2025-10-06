En las últimas horas se hicieron muy fuertes las versiones del éxodo de Beto Casella y sus panelistas de Bendita a otro canal merced a la mala relación que mantiene desde hace tiempo el conductor con las autoridades de El Nueve, que ahora rompieron el silencio.

Juan Etchegoyen habló desde Mitre Live con Diego Toni, el gerente de programación del canal de Palermo, que fue enfático a la hora de evaluar la situación del conductor, que este fin de semana hizo fuertes declaraciones sobre los dueños de los canales.

“Hablé con Diego hoy y todo lo que voy a contar está autorizado por él”, señaló Juan, que confirmó que desde la señal se preparan para una eventual salida de Casella y su panel, aunque recordó que el nombre Bendita se quedará en El Nueve por ser propiedad del mismo.

QUÉ DIJERON DESDE EL NUEVE SOBRE EL ÉXODO DE BETO CASELLA Y LOS PANELISTAS DE BENDITA A FIN DE AÑO

“Fueron fuertes estos días con respecto a lo de Beto. Hasta el momento es una situación mediática, solo se desarrolla en los medios. El canal no tiene ninguna comunicación fehaciente que el staff deje el programa junto con Beto. Al igual que todos conozco la voluntad de Beto por lo que viene hablando en los medios”, leyó Etchegoyen al aire.

“El canal está al día con todas sus obligaciones contractuales con todos”, agregó el conductor, que contó que Toni tomó un café con Casella en el que dejaron en claro cuáles serían los pasos para que pueda dejar la emisora limpiamente.

“Ahora para avanzar se debería formalizar la situación, que hasta el momento no ocurrió. Lo puede hacer cuando quiere o nunca. (…) El canal no tiene que renovar ningún contrato porque Beto tiene contrato hasta el 2027 y en el caso de Edith Hermida, Any Ventura y Ale Maglietti tienen relación de dependencia desde hace años”, leyó Juan.

“Cada caso deberá comunicarle en forma fehaciente al canal que dejará sus funciones y ya. Solo eso. Hasta el momento no hay nada más que una situación mediática”, cierra el mensaje de Diego Toni al locutor, dejando por sentado la posición del canal ante la tirantez de la situación.

