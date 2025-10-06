La televisión argentina se sacudió con una noticia que venía sonando fuerte en los pasillos: Beto Casella está a punto de cerrar una etapa en El Nueve. Según reveló Nancy Duré en Puro Show, el conductor de Bendita ya habría tomado la decisión de irse, cansado de los conflictos y la falta de reconocimiento por parte de las autoridades del canal.

La relación entre Beto Casella y Canal 9 se desgastó en los últimos tiempos. Según contó la panelista en el programa de Pampito y Matías Vázquez, el conductor esperaba “un mimo del otro lado”, algún gesto que lo sedujera a quedarse, pero eso nunca llegó.

Edith Hermida habló en Puro Show del futuro de Bendita (Foto: captura de eltrece).

Los problemas no son nuevos y todavía existirían varios reclamos que nunca tuvieron respuesta. “Él esperaba que intenten complacerlo en algunas cuestiones. Eso no pasó”, detalló Duré. Y esta vez, la decisión parece ser definitiva: “Ofertas tiene, está decidido a irse”.

EL FUTURO DE BENDITA Y LA POSTURA DE EDITH HERMIDA

Mientras tanto, desde El Nueve ya tienen una idea clara: “Bendita” va a seguir, pero con Edith Hermida al frente, según informó Nancy Dure en la emisión de eltrece. La conductora tiene 20 años de antigüedad en el canal y es una de las caras más queridas por el público. Sin embargo, la propia Edith dejó en claro que su lealtad está con Casella.

Edith Hermida habló en Puro Show de Beto Casella y Bendita (Foto: captura de eltrece).

En diálogo con Puro Show, Hermida fue contundente: “Yo, si me agarran, voy con él, hay que ver si quieren”. La conductora reconoció que siente dolor ante la posibilidad de dejar el canal: “Sí, claro que me duele, a mí me encanta El Nueve. Yo soy re sentimental, yo lo sigo a él, él está negociando”.

¿A DÓNDE PODRÍA IR BETO CASELLA?

Las versiones sobre el futuro de Beto Casella no paran de crecer. Según trascendió, América, eltrece y Telefe ya mostraron interés en sumarlo a su grilla y así lo confirmó Edith Hermida en diálogo con Puro Show: “Todos los canales lo quieren”.

Beto Casella en el Martín Fierro (Foto: Movilress)

Y aunque todavía no hay nada confirmado, el conductor está negociando y analiza las propuestas. La panelista también reconoció que cada año recibe ofertas, pero su prioridad es seguir junto a Casella: “Yo lo sigo a Beto si me quieren”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.