Sigue la gran incógnita sobre la continuidad de Beto Casella en El Nueve, luego de casi dos décadas al frente de Bendita, un ciclo que se convirtió en marca registrada de la emisora.

El tema se instaló a partir de los comentarios del periodista Alejandro Castelo en su ciclo de streaming Ya fue todo (Jotax), donde mencionó la posibilidad de que Casella no renueve contrato con la señal.

Lejos de esquivar la polémica, el propio conductor decidió hablar en su programa radial en Rock & Pop, donde reconoció que no le faltan ofertas. “Todo el tiempo tengo propuestas latentes”, admitió, aunque aclaró que espera que no se produzca “ninguna situación injusta” para con sus compañeros de trabajo en caso de tomar otro rumbo.

QUÉ HARÁ EDITH HERMIDA SI BETO CASELLA SE VA DE BENDITA

En medio de esta situación, comenzaron a aparecer las voces de quienes lo acompañan desde hace años. Una de ellas fue la de Edith Hermida, panelista histórica del ciclo desde 2007, que no dudó en responder con sinceridad cuando le preguntaron qué haría en caso de que Casella se aleje del canal.

“Todo depende de la plata, yo voy atrás de la plata, soy así. Lo amo a Beto, lo quiero, todo bien con él. Si me dicen que me quede a conducir Bendita, es lo mismo: todo depende de la plata”, sostuvo Hermida en una entrevista con Castelo.