El vínculo entre Beto Casella y las autoridades de el nueve hace rato que es tenso, y mientras el conductor de Bendita blaqnuea su interés por cambiar de aire, los directivos de Telearte filtraron el nombre de la persona que quieren que lo reemplace en la temporada 21 del clásico.

Si bien Edith Hermida fue quien siempre se hizo cargo del programa de archivo y debate durante las ausencias de Beto, y no sólo demostró ser solvente sino que además sostuvo los números de rating, por lealtad a su amigo ella no aceptaría el honor.

Por eso, Matías Vázquez sorprendió al lanzar la potente versión que le llegó desde la emisora de Conde 51: "Me suena un nombre y es Tamara Pettinato“.

QUIÉN REEMPLAZARÁ A BETO CASELLA EN BENDITA

“Yo sé que es polémico, pero Tamara tiene mucha llegada con los directivos del canal, podría conseguir muchos auspicios, y esto es un tema de guita también”, justificó el conductor de Puro Show.

Tamara Pettinato y Beto Casella (Fotos: Captura El Nueve)

El enojo de Beto Casella con el nueve

Sin embargo, Pampito aseguró que a Pettinato “no le da el piné” y que “sería destruir el formato”.

De todas formas, Tamara Pettinato ya conduce Decime algo lindo en el canal, programa en el que entrevista a políticos.

Parte del enojo de Beto Casella con el nueve fue que decidieron que Aptra no haga un homenaje por los 20 años de Bendita al aire en los premios Martín Fierro 2025, y poner a Pettinato en su lugar sería otra forma de chicanearlo.