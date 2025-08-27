El regreso de Tamara Pettinato a El Nueve con un programa propio de entrevistas a políticos, luego de su escandalosa desvinculación de Bendita abogados mediante, enfureció a Beto Casella.
“Es el colmo. Padecí mucho personalmente todo lo del episodio Tamara”, se sinceró el conductor ante Puro Show.
Luego se resignó: “La verdad es que no puedo oponerme, no puedo opinar en contra. Si el canal lo decide, le desearemos la mejor suerte”.
“Lo que digo es que yo padecí personalmente mucho el estrés de todo ese affaire escandaloso. (...) Porque estaba en el medio, mi teléfono explotaba de gente que me decía ‘echala’, o ‘bancala’. Y fue mucha presión. Que me sacó un poco la presión cuando decidió renunciar”, recordó afligido.
LA CHICANA DE BETO CASELLA A TAMARA PETTINATO
Cuando el periodista Juan Cruz Coscarelli contó que el ciclo de Pettinato se llamará Decime algo lindo, la reacción de Beto fue sarcástica: “Mejor que ‘A solas con Tamara’ es”.
Y después de que la hija de Roberto Pettinato lo provocara con un video grabado desde los estudios de Bendita, el conductor fue tajante: “Que venga al piso no lo veo, porque va a ser un aire pesadísimo”.
“Pero si la promoción habitual, tradicional, el lunes arranca Tamara Petirato, cuenten conmigo porque yo soy empleado del canal”, laudó Beto Casella a descartar que la vuelta triunfal de su expanelista sea una mojada de oreja.