La salida de Beto Casella de el nueve parece inexorable por estas horas, y el conductor de Bendita opinó sin filtros sobre Tamara Pettinato, a quien las autoridades de el nueve apuntarían como su reemplazo.

“Sin ironía lo digo: me encanta”, afirmó el periodista que estuvo a cargo del ciclo de archivo, debate y humor durante 20 años.

“Me encanta la idea de Tamara Petinato reemplazándome porque es una idea provocadora, es bonita”, agregó picante.

Con picardía enfatizó: “Nunca la vi conduciendo, pero me gusta porque va a ser hablar, ahora estamos hablando de ella”.

Beto Casella (Foto: Movilress)

“Me parece una buena idea, creo que conducir conduce cualquiera en tele, no lo digo peyorativamente, de verdad, creo que lo podría hacer”, remató.

Y cerró: “No habiendo tanta gente para llamar, me parece que es buena idea que Tamara me reemplace”.

Tamara Pettinato (Foto: captura elnueve)

La charla de Beto Casella con Roberto, el papá de Tamara Pettinato

“No tengo nada contra ella, ella ahí tuvo un malentendido, hasta con el papá lo aclaré yo”, reveló.

Encuentro que se dio la noche de los premios Martín Fierro 2025: “Le digo, ‘che, mirá, hubo un malentendido con tu piba’, y me respondió ‘no, olvidate’. Viste cómo es Petti”.

Roberto Pettinato y Jimena Heredia (Foto: Movilpress)

“Yo donde pueda, claro que ni yo la eché y creo que el canal no la echó. Bueno, de hecho está ahí trabajando”.

“En un momento anduvo por ahí victimizándose, diciendo que la echaron o la echamos, y no, yo al contrario, busqué en el programa de un viernes en pleno quilombo, donde mirando la cámara dije que no la iba a echar porque era su vida privada, era un hecho en su vida privada”.