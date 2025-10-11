El mundo de la televisión local se sacudió con una noticia inesperada: Beto Casella dejará El Nueve después de casi veinte años al frente de Bendita.

La primicia fue confirmada por Ángel De Brito, quien reveló los detalles finales del pase más importante del año, marcando una nueva etapa para uno de los ciclos más emblemáticos de la pantalla chica.

A través de sus redes sociales, el conductor de LAM aseguró que “el pase de Beto Casella y todo su equipo a América TV es prácticamente un hecho”, adelantando además que el debut se concretaría en febrero, justo después de #LAM.

El único punto que aún genera dudas es el futuro de Edith Hermida, quien podría continuar en El Nueve al frente de un nuevo formato de Bendita. De Brito aclaró que esta posibilidad “sigue sobre la mesa”, aunque la mayor parte del equipo ya tendría su lugar asegurado en América.

Foto: Captura (elnueve)

EL DESEO DE BETO CASELLA DE DEJAR CANAL 9

Cabe recordar que Casella ya había deslizado su intención de cambiar de aire, pese a tener contrato vigente con Canal 9 hasta 2027. “Todos los años, a partir de septiembre, me empiezan a llamar de distintos canales, y este año los escuché con más atención”, había reconocido semanas atrás.

En los últimos meses, el conductor también expresó su malestar con la producción del canal, incluso durante transmisiones en vivo, lo que anticipaba que algo se estaba gestando. Ahora, con la confirmación de Ángel De Brito, todo indica que Beto Casella se despedirá definitivamente de El Nueve para iniciar una nueva etapa en América TV.