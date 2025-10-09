Cada vez que lanza un producto “Made in Argentina”, Netflix se encarga de generar polémicas como ya ocurrió en su momento con Jorgelina Cardoso y la promo del documental de Ángel Di María; y ahora repitió la estrategia con el film de Duki y Daniel Gómez Rinaldi.

Desde hace unos días circula por los medios un corte del documental del polémico trapero en el que se ve a Gómez Rinaldi diciendo “Nunca vas a ser Palito Ortega n Alejandro Lerner porque tu carrera es efímera, mi amor”, contraponiendo esa escena con tomas de la gran convocatoria que tiene en sus shows.

Daniel Gómez Rinaldi y Duki (Fotos: capturas El Nueve)

“Ya sabés. Con Duki no te metas porque te contesta rapeando”, le advirtió Beto Casella a Gómez Rinaldi al terminar un informe de Bendita de este miércoles referente a esta polémica. El panelista recordó que la “pica” con Duki nació porque no le quería contestar las preguntas al cronista de Implacables Diego Bouvet.

GÓMEZ RINALDI ESTALLÓ DE FURIA CONTRA DUKI Y LO ACUSÓ DE UTILIZARLO PARA PROMOCIONAR SU DOCUMENTAL

“Yo le decía ‘Para Mirtha, para Susana vos no sos nadie, mi amor’”, recordó Daniel, antes de revelar la trastienda de su aparición en el documental de Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga. “Estuvo cuatro meses la productora para insistirme, para sugerirme que firme el permiso y la autorización para eso. Y ahora están haciendo la prensa conmigo para que vean ese documental que no me interesa”, explotó.

“Cuatro meses estuvieron ‘Dani por favor míralo. Dani participa’ y le dije ‘No, no me interesa, es una generación que no me interesa, hace trap que no me interesa porque es un fenómeno que va a dejar ahora música’”, agregó el panelista, mientras uno de sus compañeros, asombrado de su verborragia carente de puntación le dijo que él estaba haciendo trap.

“¡No, chicos! ¡Es un Wachiturro! ¿Dónde están ahora los Wachiturros?”, retomó Gómez Rinaldi en su raíd anti Duki. “El trap es un fenómeno y no va a durar. El pibe, si quiere durar va a tener que cambiar de género, al romántico, todo lo que te nombré”, aseguró.

“Ahora, digo yo, la productora que es él. Él puso la tarasca para hacer el documental… ¿Para qué me viene a buscar a mí y ahora me están agrediendo todo el tiempo? ¡Me buscaron cuatro meses! ¡Harto me tiene todos!”, cerró el panelista, ante la risa de Edith Hermida que tras meses sentada delante de él no logra entender sus arranques de ira mediática.

