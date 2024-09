Adrián Pallares contó en Socios del Espectáculo la charla que tuvo con Jorgelina Cardoso acerca de la decisión que tomaron Toti Pasman y Martín Liberman de tomar acciones legales por la parodia que hicieron suyas en la serie de Ángel Di María.

“Te consulto por lo de Pasman y Liberman que quieren iniciar acciones legales, ¿cuál es tu mirada del tema?”, le escribió el conductor y ella contestó: “Sinceramente no lo creo, es humo, de todos modos ellos son libres de hacerlo”.

Jorgelina Cardoso habló con Socios del Espectáculo.

“Pero no pueden ofenderse, fue el vuelto gracioso de algo que causó dolor en su momento”, agregó y sobre si hablaron con los comunicadores al respecto, la esposa del futbolista dijo: “No, no, por eso pienso que es humo”.

TOTI PASMAN COMPARÓ LA SERIE DE DI MARÍA CON LA DICTADURA MILITAR

En el ida y vuelta con el programa matutino de eltrece, Toti Pasman comparó sin filtros la serie de Ángel Di María con la dictatura militar: “Aprovechó esta serie para hacer una vendeta”.

“Poner a una nena a decir ‘mi papá te cerró el o...’ me parece feo, también es feo el comercial, que aprenda un poquito de Scaloni”, lanzó picantísimo.

Al final, remarcó: “No me gustó, hablan de listas negras... en la dictadura desaparecía gente por listas negras, dejaban sin laburo a periodistas, a artistas; cruzó un límite que no está bueno”.

