Toti Pasman y Martín Liberman se expresaron molestos luego de que en la serie de Ángel Di María los parodiaran por todas las críticas que le hacían al futbolista de la Selección argentina.

“Fue controversial por la serie y sobre todo por el comercial, lo único de lo que me arrepiento en mi carrera es de haber hecho ese show buscando rating”, dijo a Toti en diálogo con Socios del Espectáculo.

Luego, agregó: “Ya pedí disculpas dos millones de veces, si del otro lado no quieren aceptarlas, quieren escracharme, humillarme, y con esto no me hago la víctima... hablar de una lista negra me parece terrible”.

Toti Pasman habló con Socios del Espectáculo.

“Hablé con Martín, él está molesto con el comercial también y nos estamos asesorando legalmente para ir contra la plataforma, no contra Di María ni Jorgelina, porque nos personificaron sin nuestra autorización”, sentenció.

TOTI PASMAN COMPARÓ LA SERIE DE DI MARÍA CON LA DICTADURA MILITAR

En el ida y vuelta con el programa matutino de eltrece, Toti Pasman comparó sin filtros la serie de Ángel Di María con la dictatura militar: “Aprovechó esta serie para hacer una vendeta”.

“Poner a una nena a decir ‘mi papá te cerró el o...’ me parece feo, también es feo el comercial, que aprenda un poquito de Scaloni”, lanzó picantísimo.

Toti Pasman y Martín Liberman fueron personificados en la serie de Ángel Di María.

Al final, remarcó: “No me gustó, hablan de listas negras... en la dictadura desaparecía gente por listas negras, dejaban sin laburo a periodistas, a artistas; cruzó un límite que no está bueno”.

