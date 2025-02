Este sábado, L-Gante participó de la mesaza de Mirtha Legrand de forma activa, aunque la cronista Maru Leone le contó a Daniel Gómez Rinaldi que la conductora no estaba nada contenta con su comportamiento y el de Wanda Nara en la grabación del ciclo.

“Los invitados tenían que llegar entre las 14.30 y las 15 como muy tarde, y L-Gante llegó a las 16″, contó Leone, y contó que el invitado acusó que el avión particular “llegó tarde”. Asimismo, la cronista contó que, al llegar, ni L-Gante ni Wanda Nara bajaron el vidrio de su camioneta para saludar a la prensa y sus seguidores.

De esta manera, la grabación del programa se retrasó una hora, y Maru contó que Wanda Nara se pasó la grabación del programa “escuchando audio y filmando a L-Gante”. Asimismo, cuando terminó la grabación, L-Gante tuvo que hacer su show con el equipo técnico ya que todos debían retirarse.

Leone contó que, al igual que a su llegada, L-Gante y Wanda Nara se fueron de la grabación del programa “sin saludar ni dar notas”, al igual que a la salida del hotel donde se hospedaron, lo que terminó de enfurecer al conductor suplente de Implacables. “Ya vas a necesitar la promoción de alguna porquería que hagas y los colegas no van a estar, o sí”, dijo.

El panelista de Implacables se indignó con el novio de Wanda Nara y se lo hizo saber al aire.

Sin embargo, el pico de furia de Gómez Rinaldi vino tras ver una nota a Graciela Borges. “Aprendan muertos de hambre, cuatro de copas. Acá tienen una diva, una primera figura de hoy y de siempre. Yo no sé L-Gante qué va a hacer de su vida, si va a perdurar como Sandro o como Palito Ortega”, arremetió.

Más tarde, el conductor volvió a la carga tras enterarse de las quejas de uno de los asistentes del cantante. “Doy por terminado el tema porque me agota. Quiero de ver la carrera que va a hacer L-Gante y den la nota a los cronistas que están ahí esperando. Lo cuento porque la pareja a mí no me interesa”, cerro.

