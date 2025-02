Mirtha Legrand abrió su ciclo 2025 con una verdadera m-e-s-a-z-a compuesta por Flor Peña, el Puma Goity, Nico Scarpino y L-Gante, en su tercera visita al programa.

Durante la gala se tocaron muchos temas, hasta que Elián Valenzuela le hizo notar al Puma Goity que, cuando comenzó su período más exitoso en los medios, él recién nacía. “¡Papito! ¡Había vida, sí!”, le contestó el actor, con algo de ironía.

“El mundo es otro. Ustedes tienen un mundo que nosotros no conocimos. No existían las redes, no existía Internet. Ahora es terrible: por un lado, está bueno porque todo llega rápido, y hay una cosa más global”, advirtió la actriz de Mamma Mía!.

LA SERIA ADVERTENCIA DE FLOR PEÑA A L-GANTE POR EL ÉXITO FÁCIL

“Pero por el otro lado las redes han hecho estragos: lo que tiene que ver con la belleza. Todo tiene que ser lindo y feliz”, agregó. “Hay una cosa con la data. No hace falta tener tanta información”, acotó L-Gante.

“Y además hay una cuestión de éxito rápido. Nada repentino puede ser duradero. Hay algo en ese repentismo que nosotros, los de nuestra generación, no lo tenemos porque fue una construcción de muchos y años para llegar a ser esto”, señaló Peña.

“Y esta juventud, y yo lo hablo mucho con mis hijos, es así: la pegaste, sos influencer y ya sos famoso”, “Pero también repercute el éxito fácil, pero no cualquiera se mantiene. le respondió L-Gante, que saltó a la fama en 2021 con sus videoclips.

“Decimelo a mí, que empecé a los 14 años cuando hice mi primera película, Los martes orquídeas”, acotó Mirtha desde la cabecera de la mesa.

