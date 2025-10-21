Tras confirmarse la inminente salida de Beto Casella de Bendita después de casi dos décadas al frente del clásico de El Nueve, comenzaron a circular nombres sobre quién podría tomar la posta en la conducción. Entre ellos apareció uno que encendió la polémica: Jorge Rial.

El periodista Gustavo Méndez había deslizado la posibilidad de que el conductor de Argenzuela fuera convocado por El Nueve para reemplazar a Casella, algo que rápidamente se viralizó en redes y programas de espectáculos.

Sin embargo, Rial no dejó lugar a dudas. En diálogo con Pablo Layus, quien leyó su mensaje al aire en Intrusos, el conductor fue tajante: “Ni en pedo. No me puedo bajar de un éxito como Argenzuela y tengo muchísimo trabajo”.

Jorge Rial.

RIAL RESPONDIÓ A LOS RUMORES DE REEMPLAZO DE BETO CASELLA

Con su habitual franqueza, Rial descartó por completo la chance de dejar su actual proyecto en C5N, donde mantiene sólidos niveles de audiencia. Además, conduce un programa de radio y participa activamente en plataformas digitales, lo que refuerza su postura de continuidad.

Jorge Rival lanzó una contundente respuesta sobre los rumores de su reemplazo a Beto Casella (Foto: Instagram)

“Desconozco si llegó a existir una oferta formal, pero Rial fue muy claro: no tiene intención de moverse de donde está”, explicó Layus. Desde el panel, Rodrigo Lussich coincidió y agregó: “Sería insólito que agarrara una marca televisiva que no es suya. El reemplazo natural de Casella es Edith Hermida”.