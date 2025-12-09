La situación judicial de Morena, hija del reconocido conductor Jorge Rial, sumó un nuevo capítulo este martes. El fiscal de San Isidro, Patricio Ferrari, pidió que sea enviada a juicio oral por su presunta participación en una serie de robos a casas, conocidos como “entraderas”.

Según la investigación, la influencer habría formado parte de una banda que se dedicaba a cometer robos en viviendas particulares. La causa se inició tras una serie de denuncias y, luego de reunir pruebas, la fiscalía solicitó que la joven sea juzgada por su presunta responsabilidad en los hechos.

Las últimas novedades de la causa de Morena Rial (Foto: captura de X/@angeldebritook).

Así lo confirmó Ángel de Brito tras compartir en su cuenta de X el documento oficial del requerimiento. “Morena Rial elevada a juicio oral por ladrona”, escribió el conductor sobre la joven que de ser encontrada culpable enfrenta una pena de hasta 10 años de prisión según el Código Penal.

QUÉ SIGUE EN LA CAUSA DE MORENA RIAL POR ROBO

La acusación sostiene que Morena Rial habría colaborado con la organización de los robos, aportando información clave sobre las casas y sus dueños. Los delitos que se le imputan son considerados graves y si el juez acepta el pedido de la fiscalía, la joven deberá sentarse en el banquillo de los acusados.

Morena está imputada junto Alan Martín Fernández (24), Lautaro Tomás Ledesma (23), ambos detenidos, y Luna Alexandra González (20), quien hasta el momento se encuentra prófuga. Según explicaron en Clarín, “la defensa puede solicitar un juicio abreviado que implicaría un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal en el que la joven reconoce los cargos que le atribuyen; en ese caso, la pena será, como mínimo, de tres años".

