La situación judicial de Morena Rial sumó un nuevo y contundente capítulo. En Sálvese Quien Pueda, el ciclo que conduce Yanina Latorre por América, la conductora reveló en vivo que salió una resolución clave que define el futuro inmediato de la joven, quien se encuentra detenida y aparentemente cursando un embarazo.

“Hoy salió una resolución, que la tengo acá fresquita, y la jueza dice que por más que esté embarazada, ella no va a dejar la cárcel”, comenzó diciendo Yanina, señalando que el tribunal citó la ley para respaldar su decisión.

La presentadora explicó que el equipo de Morena creía que el embarazo implicaba automáticamente el traslado a un arresto domiciliario, pero la Justicia fue tajante: “Ellos creían que en casos de embarazos sí o sí te mandan a tu casa con prisión domiciliaria. No pasa eso: tiene que decidirlo el juez. Puede caber la posibilidad como puede caber que no”.

Foto: Web

Además, Latorre aclaró que Morena aún no está condenada, sino que atraviesa una prisión preventiva. Pero, de quedar firme una condena, la magistrada fue clara respecto de lo que ocurrirá: “En el caso de que quede condenada, cursaría el embarazo y el parto adentro de la cárcel si le cabe la condena”.

Según Yanina, la Justicia se habría mostrado especialmente severa por el comportamiento de la hija del conductor: “La Justicia está enojada con Morena, por eso no le dan ahora la domiciliaria. Les tomó el pelo”, cerró, tajante.

Yanina Latorre: “En el caso de que quede condenada, cursaría el embarazo y el parto adentro de la cárcel si le cabe la condena”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EL ENOJO DE ALEJANDRO CIPOLLA LUEGO DE QUE LE NEGARAN EL ARRESTO DOMICILIARIO A MORENA RIAL: “SENTENCIA VERGONZOSA”

Alejandro Cipolla, abogado de Morena Rial, utilizó sus redes sociales para responder las consultas de sus seguidores y se refirió al estado actual del pedido de arresto domiciliario para la hija de Jorge Rial, que continúa presa en la cárcel de Magdalena.

A través de la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, uno de sus seguidores le consultó: “¿Qué pasará con More?”. Frente a eso, el letrado contestó de manera directa y sin rodeos: “En estos días se resuelve la solicitud de arresto domiciliario”.

Sin embargo, hoas más tarde y tras trascender que el pedido fue revocado, el letrado compartió su enojo con sus followers: “El juzgado negó el arresto. ¡En el día de mañana se va a estar apelando la resolución! Esperemos que la Cámara de Apelaciones revoque la sentencia vergonzosa“.

Foto: Captura de Instagram Stories (@alejandro_cipolla)

De esta manera, Cipolla dejó en claro que el expediente judicial se encuentra en una etapa decisiva, ya que intentará que el resultado de la resolución cambie a favor de la joven.