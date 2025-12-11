La situación de Morena Rial volvió a estar en el centro de la escena tras las declaraciones de su abogado, Alejandro Cipolla, quien habló en el programa de Pilar Smith en Net TV y habló de los rumores de embarazo de la influencer.

“La realidad es que More tiene un atraso de 3, 4 meses, todavía no se le realizó el test, se lo van a hacer. Tiene todos los síntomas, náuseas, siente que como que le patea dentro”, detalló Cipolla, dejando en claro que la joven experimenta señales físicas que refuerzan la sospecha.

Morena Rial fue trasladada al Penal de Magdalena (Foto: web)

Según informaron en el ciclo, Rodrigo R, el hombre con quien se la habría empezado una relación mediática tras conocerse en un contexto religioso en agosto y ahora, tras su detención, estarían separados. “Sí, el padre sería Rodrigo, pero no sé cual es su situación, creo que no están juntos”, dijo Cipolla.

LE NEGARON LA EXCARCELACIÓN A MORENA RIAL

En El Diario de Mariana confirmaron que le rechazaron la prisión domiciliaria a Morena Rial. Martín Candalaft aseguró también que la defensa de la influencer habría presentado un documento en el que alegan que “está embarazada”, de su tercer hijo.

La situación de la joven de 26 años sumó un nuevo capítulo este lunes, luego de que la Cámara de Apelaciones de San Isidro confirmara que no le otorgará la prisión domiciliaria. La noticia, que se conoció en las últimas horas, sacudió el entorno de la hija de Jorge Rial, quien permanece detenida y ahora enfrenta otra arista inesperada: sus abogados aseguran que está embarazada.

Las últimas novedades de la causa de Morena Rial (Foto: captura de X/@angeldebritook).

“Esto acaba de salir de la Cámara de Apelaciones de San Isidro, donde confirman el punto 2 de la resolución del 29 de junio, en cuanto no hacer lugar a la medida morigeradora de la prisión preventiva de Morena Rial. Dicho en pocas palabras, le rechazan la domiciliaria”, detalló el periodista en el ciclo de América.

