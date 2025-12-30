Sin definiciones judiciales a la vista, Morena Rial pasará su primer Año Nuevo en la cárcel, acusada de integrar una banda delictiva que robaba casas, y ahora se supo que la joven consiguió trabajo en prisión y que hizo un particular pedido para calmar su ansiedad.

En LAM, contaron que, al igual que ocurrió en Nochebuena, la hija de Jorge Rial pasará la fiesta con una celadora ya que no comparte celda con ninguna otra reclusa. “Se trata de una decisión del servicio penitenciario, y sería para evitar que otras presas se aprovechen de la posición de su familia”, señalaron en el ciclo de América TV.

En el mismo informe, recordaron cómo el abogado y amigo de Morena Alejandro Cipolla tuvo que dar un paso al costado por presión de Jorge Rial y revelaron que la “desde hace algunos días, Morena trabaja haciendo tareas administrativas, como clasificar libros de la biblioteca y controlar el registro de ingresos”.

Foto: Captura (América)

Leé más:

El alarmante estado de More Rial en prisión y el motivo por el que pasa horas mirando la pared

QUÉ PIDE MORENA RIAL QUE LE LLEVEN A LA CÁRCEL PARA CALMAR SU ANSIEDAD

“Trabaja de 9 a 18 horas con horario partido. Además, pasaría mucho tiempo mensajeándose constantemente con su amiga Evelyn, la misma que iba a prestar su casa para un posible arresto domiciliario. Según trascendió uno de los pedidos más reiterados de Morena Real, es que le lleven hielo que comería para calmar su ansiedad”, cierra el informe de LAM.

Morena Rial (Foto: web)

La situación judicial de Morena Rial continúa despertando una fuerte repercusión mediática y en los últimos días, Alejandro Cipolla sacó a la luz un dato clave sobre el proceso JUDICIAL que atraviesa la joven.

A través de sus historias de Instagram, Cipolla respondió consultas directas sobre el estado actual de la causa que involucra a Morena Rial. De manera escueta y sin rodeos, informó que el expediente se encuentra “esperando que se eleve al Tribunal Oral”, lo que confirma que la investigación avanza hacia la siguiente instancia judicial y que se aproxima una definición clave en el desarrollo del caso.

Leé más:

Se supo por qué Morena Rial está aislada en la cárcel y no se junta con otras presas: “Es una...”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.