La situación judicial de Morena Rial sigue generando enorme repercusión y, en las últimas horas, se conoció un dato clave que explica una de las grandes incógnitas alrededor de su detención: por qué no se junta con el resto de las internas del penal. La respuesta llegó de boca de Alejandro Cipolla, su exabogado e íntimo amigo.

A través de sus historias de Instagram, Cipolla fue consultado directamente sobre el estado de la causa de Morena. Sin vueltas, respondió: “Esperando que se eleve al Tribunal Oral”, detalló, dejando en claro que el expediente avanza hacia la próxima etapa judicial.

Pero el dato más fuerte llegó cuando un usuario preguntó algo que muchos se venían cuestionando: “¿Por qué More no se puede juntar con la población del penal? Si las presas no tienen problema”.

La respuesta de Cipolla fue contundente y reveladora: “Es una cuestión que dispuso el servicio penitenciario”. Esa frase abrió una nueva lectura sobre la situación de Morena dentro de la cárcel.

Lejos de tratarse de un privilegio o de un capricho, la decisión de mantenerla separada del resto de las internas habría sido tomada por las autoridades penitenciarias, posiblemente por razones de seguridad, perfil mediático o resguardo personal.

EL ENOJO DE ALEJANDRO CIPOLLA LUEGO DE QUE LE NEGARAN EL ARRESTO DOMICILIARIO A MORENA RIAL: “SENTENCIA VERGONZOSA”

Alejandro Cipolla, abogado de Morena Rial, utilizó sus redes sociales para responder las consultas de sus seguidores y se refirió al estado actual del pedido de arresto domiciliario para la hija de Jorge Rial, que continúa presa en la cárcel de Magdalena.

A través de la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, uno de sus seguidores le consultó: “¿Qué pasará con More?”. Frente a eso, el letrado contestó de manera directa y sin rodeos: “En estos días se resuelve la solicitud de arresto domiciliario”.

Sin embargo, hoas más tarde y tras trascender que el pedido fue revocado, el letrado compartió su enojo con sus followers: “El juzgado negó el arresto. ¡En el día de mañana se va a estar apelando la resolución! Esperemos que la Cámara de Apelaciones revoque la sentencia vergonzosa“.

Foto: Captura de Instagram Stories (@alejandro_cipolla)

De esta manera, Cipolla dejó en claro que el expediente judicial se encuentra en una etapa decisiva, ya que intentará que el resultado de la resolución cambie a favor de la joven.