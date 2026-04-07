El quiet luxury (lujo silencioso) no es solo una tendencia: es una nueva forma de entender la moda. En 2026, este estilo se posiciona como el gran protagonista al proponer una estética sofisticada, atemporal y sin estridencias, en contraste con los looks recargados que dominaron años anteriores.

Impulsado por celebridades e influencers, como Pampita, Zaira Nara o Luisana Lopilato en Argentina, el quiet luxury apuesta por prendas de calidad, cortes impecables y una imagen pulida que no necesita logos visibles para destacarse.

El look con el que Luisana Lopilato estrenó La Caja Azul (Foto: Movilpress).

Qué es el quiet luxury y por qué todos hablan de él

El término hace referencia a un lujo discreto, que no busca llamar la atención de manera evidente, sino transmitir elegancia a través de los detalles. Se trata de “verse caro” sin mostrar marcas.

Zaira Nara se suma a la tendencia Quiet luxury de este 2026 (Foto de Instagram)

A diferencia del lujo tradicional, asociado a logos grandes y piezas llamativas, esta tendencia se basa en la sutileza: colores neutros, textiles premium y siluetas limpias. También está vinculado al concepto de consumo consciente: comprar menos, pero mejor.

Las claves del estilo quiet luxury

Para entender esta estética, hay ciertos pilares fundamentales:

Paleta neutra: blanco, negro, beige, gris y tonos tierra

Cortes clásicos: blazers estructurados, pantalones rectos, camisas impecables

Materiales de calidad: lana, algodón, lino, cuero

Ausencia de logos: el foco está en la prenda, no en la marca

Siluetas relajadas pero elegantes: nada demasiado ajustado ni exagerado

Pampita se suma a la tendencia Quiet luxury de este 2026 (Foto de Instagram)

Cómo adoptar el quiet luxury sin gastar de más

Aunque el nombre remite al lujo, la realidad es que este estilo puede adaptarse a cualquier presupuesto. La clave no está en cuánto gastás, sino en cómo elegís.

Algunas recomendaciones prácticas:

Invertir en básicos versátiles que puedas usar muchas veces

Elegir prendas de buena confección, aunque sean de marcas accesibles

Priorizar el calce : un buen fit puede elevar cualquier look

Evitar tendencias pasajeras y apostar por lo atemporal

Cuidar los detalles: planchado, limpieza y estado de la ropa

El rol de las redes sociales en su popularidad

Aunque parezca contradictorio, el quiet luxury creció en gran parte gracias a plataformas como TikTok e Instagram. Allí, el hashtag #QuietLuxury acumula millones de visualizaciones y redefine qué significa “verse bien”.

Muna Pauls Cherri impone moda juvenil este 2026(Foto: Movilpress).

Las nuevas generaciones apuestan por presumir menos, además de mostrar menos marcas, comparten menos contenido en redes sociales y valoran más la estética limpia y sofisticada que el exceso de branding, impulsando este cambio cultural en la moda.

Por qué el quiet luxury es más que una moda pasajera

Todo indica que esta tendencia llegó para quedarse. En un contexto donde la imagen está constantemente expuesta, el lujo silencioso ofrece una alternativa más refinada y auténtica.

Además, se alinea con valores actuales como la sustentabilidad, el consumo responsable y la búsqueda de identidad personal. Lejos de desaparecer, el quiet luxury evoluciona y se adapta, consolidándose como el nuevo estándar de elegancia contemporánea.

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