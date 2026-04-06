Pampita volvió a conquistar a sus seguidores con una escena familiar cargada de dulzura. Durante el domingo de Pascuas, la modelo y conductora visitó una granja de conejos junto a su hija Ana García Moritán, quien se llevó todas las miradas con su espontaneidad.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde cientos de usuarios destacaron la ternura del momento.

ANA GARCÍA MORITÁN, PROTAGONISTA DE UNA TARDE DE PASCUAS ENTRE CONEJOS

En varias de las fotos, Ana García Moritán aparece interactuando con los animales en un entorno rural, rodeado de paja y delimitado por un cercado. La niña se mostró curiosa y cariñosa: alimentó a los conejos con trozos de zanahoria, los acarició y hasta los sostuvo en sus brazos.

Pampita y Ana García Moritán enternecieron en Pascuas con su visita a una granja de conejos. Crédito: Instagram

Uno de los detalles que más llamó la atención fue su look: lució un vestido floreado combinado con un suéter gris, mientras que su cabello, recogido en coleta, dejaba ver un mechón teñido de rosa que aportó un toque distintivo.

Pampita y Ana García Moritán enternecieron en Pascuas con su visita a una granja de conejos. Crédito: Instagram

PAMPITA Y ANA, UN MOMENTO DE CONEXIÓN Y TERNURA

En otras postales, Pampita y su hija posaron juntas abrazando a pequeños conejos, en una escena que reflejó cercanía, afecto y disfrute compartido. Ambas, con prendas en tonos claros, sonrieron ante cámara en lo que fue una jornada especial por la celebración.

La modelo se mantuvo siempre atenta, supervisando cada interacción de la niña con los animales, en un plan ideal para disfrutar en familia.