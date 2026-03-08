Duki y Emilia Mernes no se detienen. Apenas días después de su paso por los desfiles de la Fashion Week de Milán, donde el rapero argentino se lució en el show de Moschino con un look total beige de pantalón bordado y campera oversize, la pareja empacó de nuevo y puso rumbo a Japón.

Esta vez no solos: viajaron junto a un grupo de amigos para recorrer Tokio con la misma energía con la que hacen todo lo demás.

Emilia fue la primera en anunciar la llegada con un simple “Konichiwa” en sus stories, junto a una foto del grupo sonriendo frente a un espejo curvo en un supermercado japonés. La imagen lo dijo todo: sin poses forzadas, sin producción, con la autenticidad que los convirtió en referentes de una generación.

Duki y Emilia Mernes en Japón: dumplings en Shibuya, moda en Tokio y el humor de siempre. Crédito: Instagram

SHIBUYA, DUMPLINGS Y UN VIRAL EN EL CRUCE MÁS FAMOSO DEL MUNDO

El barrio de Shibuya fue el primer gran escenario del recorrido. Conocido mundialmente como el corazón de la cultura joven, la moda y la vida nocturna de Tokio, el lugar le dio a la pareja el marco perfecto para sus primeras postales japonesas. Emilia caminó por sus calles con un look que no pasó desapercibido: chaqueta negra oversize con detalles metálicos, minifalda de cuadros en grises, medias negras opacas y zapatillas de suela gruesa. Un outfit que fusionó el streetwear con guiños a la estética urbana japonesa.

El mediodía encontró al grupo sentado alrededor de una mesa, palillos en mano, comiendo dumplings con la concentración y el disfrute que solo se tiene cuando la comida es realmente buena. Mernes lo compartió sin filtros, en la línea de ese registro cotidiano y cercano que sus seguidores ya reconocen como su marca personal.

Pero el momento más comentado fue el de Duki en el famoso cruce peatonal de Shibuya, uno de los más transitados del planeta, donde unas 2.500 personas cruzan simultáneamente cada vez que cambia el semáforo. El rapero no desperdició el escenario: se filmó caminando entre la multitud y soltó con toda convicción la frase “Mi gente, estamos en Japón. Gente con cojones. Yo sé karate”, una referencia directa a un video viral de Arcangel grabado exactamente en el mismo lugar. El guiño fue inmediato y el humor, impecable.