¡Es oficial! A solo 100 días del inicio de la Copa Mundial 2026, los artistas latinoamericanos Emilia, Carlos Vives, Wisin y Xavi unieron sus voces para presentar “Somos Más”, la canción oficial que acompañará a la cita deportiva más esperada del planeta.

El tema combina ritmos urbanos, pop y sonido latino, y busca convertirse en el nuevo himno global del torneo, tal como ocurrió en ediciones anteriores con hits que marcaron época.

Emilia

“Somos Más” tuvo su estreno mundial en vivo durante los Premios Billboard de la Música Latina 2025. Los artistas compartieron a Telemundo sus sensaciones sobre el proyecto:

Carlos Vives:

“Nos propusimos crear una canción que realmente nos representara a todos: a los tres países anfitriones y a las generaciones unidas por el fútbol. Al fusionar la energía de Wisin, el estilo de Emilia y el sonido fresco de Xavi, ‘Somos Más’ celebra nuestras raíces compartidas, nuestros idiomas y la capacidad única de la música para unirnos.”

Emilia:

“Este proyecto representa un sueño hecho realidad. Es un honor representar a nuestra comunidad latina y colaborar con artistas tan inspiradores en una canción que celebra nuestra pasión, nuestra cultura y unión.”

La canción de Telemundo para el Mundial 2026

Wisin:

“Esta canción es más que música: es un mensaje que cruza fronteras. Cada uno de nosotros representa su propio origen, pero la unidad y el respeto son lo que verdaderamente nos conecta. Me honra ser parte de un proyecto que resalta el poder de la música para unirnos.”

Xavi:

“Este proyecto es especial porque une la música y el deporte, dos lenguajes universales que nos conectan. Estoy emocionado de compartir nuestro himno con los fans de todo el mundo y celebrar la energía única del juego.”