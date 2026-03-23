El escándalo entre Emilia Mernes, Tini Stoessel y María Becerra crece día a día a partir de detalles que brindan personas cercanas a las artistas.
Esta vez fue Coscu quien analizó la situación y tomó postura, aunque sin meterse en la interna.
Así fue que desde su streaming, Coscu brindó su mirada y fue al hueso: “A mí me tildan de machista, antifeminista, de que odio a las mujeres…”.
COSCU SOBRE EMILIA, MARÍA Y TINI
Luego de esa reflexión autorreferencial, profundizó: “Ahora, las mujeres le están haciendo entre todas una campaña de odio a una compañera. No sé qué hizo, les juro que no sé qué hizo. Y si supiera, no lo diría en stream porque yo hablo de lo que me hacen a mí”.
Finalmente, cerró: “ De lo que no tiene que ver conmigo no hablo, porque eso es puterío. Me da cosa pensar que están todas las minas poniéndose en complot contra otra mina y después dicen que yo soy machista”.