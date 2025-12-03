La convocatoria de Wanda Nara a Los Personajes del Año estaba más que merecido, pero la ausencia de La Joaqui desató las versiones de que fue la propia conductora de MasterChef Celebrity quien exigió que la participante del reality no participe.

De hecho, la propia cantante hizo sugestivo silencio cuando fue consultada al respecto, y en lugar de negar el rumor, se excusó en que tenía “un mal día”.

Entonces, como el martes por la noche fue la gala que organizó la revista Gente, la prensa fue en busca de Wanda para aclarar la confusión.

Wanda Nara (Foto: Movilpress)

“¿Qué pasó con La Joaqui?”, indagaron.

Ahí, a Wanda se le transfiguró el rostro y retrucó “¿por qué?”.

Qué dijo Wanda Nara sobre su polémica con La Joaqui

Cuando le contaron el chimento, se escandalizó: “¡No, chicos! ¿Cómo voy a pedir una cosa así si yo la pedí en mi elenco y es parte del elenco de Masterchef?“.

“O sea, es ridículo”, remató Wanda Nara indignada.