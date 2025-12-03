En un 2025 de gran destaque profesional y también sentimental por su romance con Luck Ra, la ausencia de La Joaqui en la convocatoria de la revista Gente para los Personajes del Año dio mucho de qué hablar.

Incluso circuló la versión de que Wanda Nara habría pedido que la bajaran, debido a la tirante relación que mantuvieron durante MasterChef Celebrity.

En ese contexto, la cantante de RKT expresó su tristeza, aunque no se quedó de brazos cruzados.

Qué hizo La Joaqui tras no ser invitada a los Personajes del Año

Mientras se llevaba adelante la gala de Gente, La Joaqui se vistió de fiesta y asistió a la presentación del documental de Lali Espósito, compartiendo su look y la salida en sus redes sociales.

El documental, “Lali: La que le gana al tiempo”, se estrenó el 4 de diciembre en Netflix.

Por su parte, Luck Ra acompañó a su colega y excompañera de La Voz Argentina: estuvo presente en la avant premiere y luego se dirigió a la fiesta de Gente.

La Joaqui, tras no ser invitada a los Personajes del Año, bancó a Lali (Instagram)

La Joaqui, tras no ser invitada a los Personajes del Año, bancó a Lali (Instagram)





SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.