Este miércoles, el jurado de MasterChef Celebrity hizo competir a los 8 participantes en la octava gala de eliminación del reality que conduce Wanda Nara, y, como estaba previsto, uno de ellos dejó el certamen.

En una noche sin concesiones, los participantes peor puntuados de esta semana con el delantal negro debieron someterse a los estrictos requerimientos de los chefs Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Momi Giardina, Andy Chango, Eugenia Tobal, Sofía “La Reini” Gonet, Ian Lucas, Sofía Martínez, Emilia Attias y La Joaqui fueron los participantes que se disputan la continuidad en el reality.

Masterchef Celebrity 2025. Wanda Nara, Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.. Foto: Telefe

Leé más:

QUIÉN FUE EL OCTAVO ELIMINADO DE MASTERCHEF CELEBRITY

Noticia en desarrollo...

Wanda Nara y los participantes de MasterChef Celebrity (Foto: gentileza Telefe)

Leé más:

La nueva jugada de Wanda Nara que podría frenar la salida del país de Mauro Icardi: “Presentaron un escrito”

TODOS LOS DETALLES DE LA ELIMINACIÓN DE MASTERCHEF CELEBRITY

¿En qué horario y en qué canales se puede ver la eliminación de MasterChef Celebrity?

Como todos los domingos, salvo en las dos últimas ocasiones que se hicieron un miércoles, las galas de eliminación empiezan a las 22.30 y se pueden ver a través de Telefe y en Telefe en vivo (canal 12 en Telecentro, canal 1001 en Telecentro HD, canal 10 en Flow, canal 123 en Directv y canal 1123 en Directv HD), y en HBO Max.

¿Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity 2025?

Alex Pelao, Andy Chango, Agustín “Cachete” Sierra, Leandro “Chino” Leunis, Emilia Attias, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Joaqui, La Reini (Sofía Gonet), Luis Ventura, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, Momi Giardina, Pablo Lescano, Diego “Peque” Schwartzman, Sofi Martínez, Susana Roccasalvo, Claudio “Turco” Husaín, Valentina Cervantes y Guillermo “Walas” Cidade.

¿Quiénes fueron hasta ahora los eliminados de MasterChef Celebrity?

Hasta el momento solo Jorge “Roña Castro, Pablito Lescano, Esteban Mirol, Diego “Peque” Schwartzman, Luis Ventura, Guillermo “Walas” Cidade, Valentina Cervantes y Alex Pelao.

Leé más:

Luck Ra emocionó a todos en MasterChef con un plato dedicado a su infancia: “Comé vos, yo ya estoy llena”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.