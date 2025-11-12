El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo y explosivo capítulo judicial. Según informaron en El Diario de Mariana, la conductora de MasterChef Celebrity tomó una drástica decisión que podría complicar la salida del país de su exmarido y padre de sus dos hijas.

Todo comenzó con el anuncio de un cambio de abogado en el entorno de Wanda. Tal como reveló Guido Záffora en el ciclo de Mariana Fabbiani, Nicolás Payarola fue desplazado de la defensa legal de la empresaria, y en su lugar ingresó Diego Palombo, un abogado de perfil bajo y sin antecedentes mediáticos.

“Primicia total. Finalmente, una semana después de que lo negaran, se confirma que Payarola queda a un lado de la defensa de Wanda Nara. Entra un nuevo jugador: el doctor Diego Palombo”, informó Záffora.

El panelista detalló que Palombo “es abogado penalista” y que su llegada al equipo legal de Wanda habría sido recomendada desde el entorno de su pareja, Martín Migueles.

Pero lo más fuerte fue lo que vino después: “Este abogado hoy presentó un escrito contra Mauro Icardi. Pide que no lo dejen salir del país mientras esté con las nenas, hasta que pague 152.510 dólares de la cuota alimentaria que debe”, explicó el panelista.

La jugada de Wanda, según contaron en el programa, sorprendió incluso a la defensa de Icardi, que hasta ahora venía cumpliendo con los acuerdos judiciales: “Todo había sido en paz y bastante organizado. Icardi cumple con la Justicia, no posteó nada y mantiene un perfil bajo”, agregó.

Sin embargo, la medida no prosperaría: “Le van a negar esto a Wanda Nara. Ya lo sabemos. Porque el juez Hagopián le prometió a Icardi que podría salir del país, siempre que mantuviera al día los pagos psicológicos y educativos de sus hijas”, detallaron.

Además, se reveló que el futbolista ya tiene fecha para irse del país: “Icardi se va el lunes. Aunque el juez se tome los cinco días que el código procesal le permite para resolver, Mauro ya va a estar fuera del país”, aseguraron desde el panel.

Y cerraron: “Wanda cree que el juez juega a favor de Mauro, por eso lo quieren recusar todo el tiempo”.

A pocas horas de que Mauro Icardi retirara a sus hijas, frutos de su relación con Wanda Nara del colegio para vivir unos días junto a ellas, la conductora de MasterChef Celebrity compartió un significativo posteo en las redes sociales.

En las imágenes, se la ve disfrutando en pantalla gigante de uno de los capítulos del programa que conduce por Telefe, acompañada por su novio, Martín Migueles, con quien vive una relación cada vez más consolidada, y junto a Valentino (con su novia, Carola Sánchez Aloe), Constantino y Benedicto; a quienes tuvo con Maxi López.

“Mi plan favorito”, escribió Wanda sobre la publicación que subió a Instagram Stories, con un emoji de un corazoncito rojo, y donde se la ve a puro mimo con su pareja acostado sobre ella en el sillón, mientras la abraza.