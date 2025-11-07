A menudo, Wanda Nara publica en sus redes sociales diferentes contenidos: profesionales, comerciales y familiares. Esta vez, mostró su noche con Martín Migueles.
Hasta aquí, la empresaria había posteado diferentes instantáneas del día a día con su pareja, que ya es parte de la cotidianeidad familiar.
Sin embargo, esta vez fue más allá y mostró una intimidad de la última noche juntos en su casa.
LA FOTO ÍNTIMA DE WANDA NARA Y MARTÍN MIGUELES
Lejos de las sugerentes imágenes que a menudo sube, esta vez, Wanda Nara eligió una foto romántica para mostrar su noche con su pareja.
En la imagen se ve a Martín Migueles recostado en el sillón y apoyado en ella mientras ven televisión en el living de la conductora.