El paso de Johnny Depp por los estudios de Telefe no pasó desapercibido. El actor estadounidense coincidió con Wanda Nara en el detrás de escena de Cortá por Lozano, y las imágenes del encuentro recorrieron el país en minutos.

La situación no solo generó una revolución en redes, sino también en los programas de espectáculos, donde se tomaron con humor el inesperado cruce.

En Pasó en América, Natalie Weber bromeó sobre el momento y lanzó con picardía: “Pobre, Johnny Depp”.

Luego, imitó al empresario Darío Turovelzky, quien acompañaba al actor durante la recorrida, y recreó la escena: “Saludá a esta pasada, saludá, saludá”.

Pasó en América

Sabrina Rojas bancó a Wanda Nara: “Es maravillosa”

A su turno, Sabrina Rojas defendió la actitud de la conductora de MasterChef, destacando su capacidad para ser siempre noticia: “Wanda nunca deja de sorprendernos. Es maravillosa”.

Sin filtros, Weber sumó un comentario que hizo reír al panel: “Si Johnny Depp supiera al boludeo que se prestó”.

Fotos: Instagram (@mauroicardi y @wanda_nara)

El recuerdo de los posteos de Mauro Icardi con Johnny Depp

Con el culebrón entre Wanda Nara y Mauro Icardi todavía fresco, Sabrina Rojas recordó los explosivos posteos del futbolista usando la imagen de Johnny Depp para lanzarle indirectas a su exJohnny Depp para lanzarle indirectas a su ex: “¿Vos te pensás que después Vero Lozano no le contó? ‘¡No sabés con quién te sacaste la foto!’”.

Y siguió imaginando la escena con humor: “Con el humor que tiene Vero, le debe haber mostrado todos los posteos de Icardi y dicho ‘ahora te sacás una foto con Wanda. Te querés matar’”.

Fiel a su estilo, Rojas cerró su comentario con una frase que se volvió viral: “Es una jugada maestra. Ella siempre está donde tiene que estar. Wanda es la Messi de las mediáticas… Corcho Rodríguez (esposo de Vero) ve esto y se quiere matar”.

Para concluir el segmento, Álvaro “Waldo” Navia remató con ironía: “Opacó la llegada a la Argentina de Mauro Icardi con la China”.